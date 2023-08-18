https://ria.ru/20230818/donbass-1890785895.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, Горловку, а также поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибров 155 и... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:39

2023-08-18T11:39

2023-08-18T11:39

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

гольмовский

зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, Горловку, а также поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра… 10.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Также в представительстве сообщили, что в 8.50 и 10.00 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 8.35 и 10.00 обстрелам подверглись поселки Зайцево и Гольмовский, по ним выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится к северо-востоку от Горловки, Зайцево - к северу. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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гольмовский

зайцево

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, гольмовский, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины