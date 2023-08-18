https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890888939.html

Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех

Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 18.08.2023

Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех

Жертвами детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка стали три человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:40

2023-08-18T16:40

2023-08-18T17:11

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Жертвами детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка стали три человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия — мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник, мужчина 1971 года рождения, ранен", — говорится в публикации.Первоначально сообщалось о двух погибших и двух раненых. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы. Детонация произошла на улице Тренева, 3, в оживленном месте, неподалеку от торгового центра "Донецк-Сити".По информации представительства в СЦКК, в 13:35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия