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Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 18.08.2023 (обновлено: 17:11 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890888939.html
Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех
Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 18.08.2023
Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех
Жертвами детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка стали три человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:40
2023-08-18T17:11
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Жертвами детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка стали три человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия — мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник, мужчина 1971 года рождения, ранен", — говорится в публикации.Первоначально сообщалось о двух погибших и двух раненых. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы. Детонация произошла на улице Тренева, 3, в оживленном месте, неподалеку от торгового центра "Донецк-Сити".По информации представительства в СЦКК, в 13:35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех

Число жертв детонации неразорвавшегося снаряда в Донецке выросло до трех

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Жертвами детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка стали три человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия — мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник, мужчина 1971 года рождения, ранен", — говорится в публикации.
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Первоначально сообщалось о двух погибших и двух раненых. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы. Детонация произошла на улице Тренева, 3, в оживленном месте, неподалеку от торгового центра "Донецк-Сити".
По информации представительства в СЦКК, в 13:35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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