Число погибших при детонации кассетного снаряда в Донецке выросло до трех
Число жертв детонации неразорвавшегося снаряда в Донецке выросло до трех
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Жертвами детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Киевском районе Донецка стали три человека, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия — мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник, мужчина 1971 года рождения, ранен", — говорится в публикации.
Первоначально сообщалось о двух погибших и двух раненых. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, коммунальщики в момент взрыва занимались ремонтом теплотрассы. Детонация произошла на улице Тренева, 3, в оживленном месте, неподалеку от торгового центра "Донецк-Сити".
По информации представительства в СЦКК, в 13:35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.