https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890857060.html
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 18.08.2023
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:23
2023-08-18T15:23
2023-08-18T15:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, произошла детонация неразорвавшегося кассетного снаряда ВСУ.Рабочие погибли во время обеденного перерыва, рассказал журналистам очевидец Александр - руководитель бригады, занимавшейся восстановлением теплоснабжения во дворе."Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" и два "трехсотых". У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал Александр.Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что "коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв". Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, ещё двое ранены, добавил он.Хлопок произошёл в оживлённом месте, неподалёку от торгового центра "Донецк-Сити". По словам местной жительницы Лины, несколько дней назад артиллерия ВСУ обстреливала этот район кассетными снарядами."Я не знаю, откуда он (снаряд - ред.) взялся, наверное, с дерева упал, может быть, в мусорнике между бутылок затесался. Кассеты - да, были. Десятого числа прилёты же какие были. И везде, на каждом месте практически дырка на дырке. На крышах сколько снимали этих кассет, вот мусор лежит, трава, может быть они сейчас и там", - рассказала она.Ранее МЧС ДНР сообщало об уничтожении кассетного суббоеприпаса западного образца, найденного в районе "Донецк-Сити". Сапёры ведомства уничтожили его на месте.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое коммунальщиков погибли в Донецке из-за детонации неразорвавшегося снаряда