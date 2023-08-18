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Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 18.08.2023 (обновлено: 15:33 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890857060.html
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 18.08.2023
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда
Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:23
2023-08-18T15:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, произошла детонация неразорвавшегося кассетного снаряда ВСУ.Рабочие погибли во время обеденного перерыва, рассказал журналистам очевидец Александр - руководитель бригады, занимавшейся восстановлением теплоснабжения во дворе."Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" и два "трехсотых". У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал Александр.Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что "коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв". Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, ещё двое ранены, добавил он.Хлопок произошёл в оживлённом месте, неподалёку от торгового центра "Донецк-Сити". По словам местной жительницы Лины, несколько дней назад артиллерия ВСУ обстреливала этот район кассетными снарядами."Я не знаю, откуда он (снаряд - ред.) взялся, наверное, с дерева упал, может быть, в мусорнике между бутылок затесался. Кассеты - да, были. Десятого числа прилёты же какие были. И везде, на каждом месте практически дырка на дырке. На крышах сколько снимали этих кассет, вот мусор лежит, трава, может быть они сейчас и там", - рассказала она.Ранее МЧС ДНР сообщало об уничтожении кассетного суббоеприпаса западного образца, найденного в районе "Донецк-Сити". Сапёры ведомства уничтожили его на месте.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецкая народная республика, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

Двое коммунальщиков погибли в Донецке из-за детонации неразорвавшегося снаряда

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, произошла детонация неразорвавшегося кассетного снаряда ВСУ.
Рабочие погибли во время обеденного перерыва, рассказал журналистам очевидец Александр - руководитель бригады, занимавшейся восстановлением теплоснабжения во дворе.
«
"Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" и два "трехсотых". У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал Александр.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что "коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв". Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, ещё двое ранены, добавил он.
Хлопок произошёл в оживлённом месте, неподалёку от торгового центра "Донецк-Сити". По словам местной жительницы Лины, несколько дней назад артиллерия ВСУ обстреливала этот район кассетными снарядами.
«
"Я не знаю, откуда он (снаряд - ред.) взялся, наверное, с дерева упал, может быть, в мусорнике между бутылок затесался. Кассеты - да, были. Десятого числа прилёты же какие были. И везде, на каждом месте практически дырка на дырке. На крышах сколько снимали этих кассет, вот мусор лежит, трава, может быть они сейчас и там", - рассказала она.
Ранее МЧС ДНР сообщало об уничтожении кассетного суббоеприпаса западного образца, найденного в районе "Донецк-Сити". Сапёры ведомства уничтожили его на месте.
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