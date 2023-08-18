https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890857060.html

Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда - РИА Новости, 18.08.2023

Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:23

2023-08-18T15:23

2023-08-18T15:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в Киевском районе города в результате подрыва взрывоопасного предмета, передаёт корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, произошла детонация неразорвавшегося кассетного снаряда ВСУ.Рабочие погибли во время обеденного перерыва, рассказал журналистам очевидец Александр - руководитель бригады, занимавшейся восстановлением теплоснабжения во дворе."Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошёл взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" и два "трехсотых". У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь", - рассказал Александр.Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что "коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренёва Киевского района в момент, когда прогремел взрыв". Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, ещё двое ранены, добавил он.Хлопок произошёл в оживлённом месте, неподалёку от торгового центра "Донецк-Сити". По словам местной жительницы Лины, несколько дней назад артиллерия ВСУ обстреливала этот район кассетными снарядами."Я не знаю, откуда он (снаряд - ред.) взялся, наверное, с дерева упал, может быть, в мусорнике между бутылок затесался. Кассеты - да, были. Десятого числа прилёты же какие были. И везде, на каждом месте практически дырка на дырке. На крышах сколько снимали этих кассет, вот мусор лежит, трава, может быть они сейчас и там", - рассказала она.Ранее МЧС ДНР сообщало об уничтожении кассетного суббоеприпаса западного образца, найденного в районе "Донецк-Сити". Сапёры ведомства уничтожили его на месте.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, происшествия, донецк