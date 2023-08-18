https://ria.ru/20230818/cinergiya-1890906328.html

Первый в России факультет технологий БПЛА появится в "Cинергии"

Первый в России факультет технологий БПЛА появится в "Cинергии" - РИА Новости, 18.08.2023

Первый в России факультет технологий БПЛА появится в "Cинергии"

Первый в России факультет беспилотных технологий появится в университете "Cинергия", поступить на него можно будет уже в 2023 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:37

2023-08-18T17:37

2023-08-18T17:37

синергия

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый в России факультет беспилотных технологий появится в университете "Cинергия", поступить на него можно будет уже в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Первый факультет беспилотных технологий появится в России в университете "Синергия". Абитуриенты смогут поступить на программу очного обучения в бакалавриате по направлению подготовки "Мехатроника и робототехника" с профилем "Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических авиационных систем" уже в 2023 году", - говорится в сообщении. В вузе добавили, что на новом факультете будут готовить специалистов в области управления и обслуживания беспилотных авиационных систем, студенты будут обучаться составлению полетных программ, дистанционному пилотированию, использованию бортовых систем, сбору и передаче информации, включая системы фото- и видеосъемки. Отмечается, что партнерами образовательной программы, с которыми факультет будет взаимодействовать в рамках практики и трудоустройства студентов, станут Инновационный центр "Сколково", научно-производственное объединение "Беспилотные летательные аппараты", разработчик БПЛА для поисково-спасательных и экологических задач "Дрон Солюшнс", образовательный комплекс "Техноград", разработчик программного и аппаратного обеспечения "РОББО" и другие технологические компании. "Мы создали уникальные лаборатории с высокотехнологичным промышленным и сервисным оборудованием для качественного образования. Широкий спектр знаний и навыков позволят выпускникам найти работу в логистике, сфере образования, сельском хозяйстве, медиаиндустрии, а также военной отрасли. Нехватка подобных кадров в данных сферах подтверждается высоким спросом на их труд - молодые специалисты сразу же после вуза могут рассчитывать на достойный уровень дохода", - сказал ректор "Синергии" Артем Васильев, его слова приводятся в сообщении. По статистике министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, профессия оператора беспилотных летательных аппаратов входит в ТОП-50 перспективных профессий будущего, напомнили в вузе. Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

https://ria.ru/20230817/operatory-1890557823.html

https://ria.ru/20230806/razvitie-1888419127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

синергия, общество, технологии, россия