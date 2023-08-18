https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890802196.html

Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия

Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия - РИА Новости, 18.08.2023

Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия

Обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", США остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:21

2023-08-18T12:21

2023-08-18T12:21

министерство обороны сша

оон

красный крест

сша

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_8409296ef342e939b18ef0ff24669f76.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", США остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового поражения и создавшей 400 военных биолабараторий по всему миру, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз, в котором заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия. "Мы не создали 400 военных биологических лабораторий по всему миру, их создали американцы, и ответственность за всякие новые болезни тоже на них", - сказал Никулин. В качестве примеров он привел птичий грипп, свиной грипп и COVID-19 - по мнению эксперты, все это "продукты американского военно-промышленного комплекса". "Поэтому обвинения не по адресу, наша доктрина была всегда оборонительная", - подчеркнул эксперт. Он также отметил, что США – единственная страна в истории, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие. Кроме того, он напомнил, что США и Великобритания в 2001 году вышли из трехсторонней рабочей группы, которая была создана для решения вопросов контроля Конвенции по биологическому оружию. США в августе 1945 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Бактериологическое оружие американцы применяли во время Корейской войны в начале 1950-х годов. Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом Agent orange были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.

https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html

https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html

https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, оон, красный крест, сша, великобритания, россия