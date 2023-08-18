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Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия - РИА Новости, 18.08.2023
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12:21 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890802196.html
Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия
Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия - РИА Новости, 18.08.2023
Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия
Обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", США остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:21
2023-08-18T12:21
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", США остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового поражения и создавшей 400 военных биолабараторий по всему миру, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз, в котором заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия. "Мы не создали 400 военных биологических лабораторий по всему миру, их создали американцы, и ответственность за всякие новые болезни тоже на них", - сказал Никулин. В качестве примеров он привел птичий грипп, свиной грипп и COVID-19 - по мнению эксперты, все это "продукты американского военно-промышленного комплекса". "Поэтому обвинения не по адресу, наша доктрина была всегда оборонительная", - подчеркнул эксперт. Он также отметил, что США – единственная страна в истории, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие. Кроме того, он напомнил, что США и Великобритания в 2001 году вышли из трехсторонней рабочей группы, которая была создана для решения вопросов контроля Конвенции по биологическому оружию. США в августе 1945 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Бактериологическое оружие американцы применяли во время Корейской войны в начале 1950-х годов. Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом Agent orange были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.
https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html
https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html
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министерство обороны сша, оон, красный крест, сша, великобритания, россия
Министерство обороны США, ООН, Красный Крест, США, Великобритания, Россия
Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия

Микробиолог Никулин опроверг обвинения Пентагона в разработке Россией биооружия

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", США остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового поражения и создавшей 400 военных биолабараторий по всему миру, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз, в котором заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия.
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"Мы не создали 400 военных биологических лабораторий по всему миру, их создали американцы, и ответственность за всякие новые болезни тоже на них", - сказал Никулин.
В качестве примеров он привел птичий грипп, свиной грипп и COVID-19 - по мнению эксперты, все это "продукты американского военно-промышленного комплекса".
"Поэтому обвинения не по адресу, наша доктрина была всегда оборонительная", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что США – единственная страна в истории, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие. Кроме того, он напомнил, что США и Великобритания в 2001 году вышли из трехсторонней рабочей группы, которая была создана для решения вопросов контроля Конвенции по биологическому оружию.
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Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом Agent orange были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.
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Министерство обороны СШАООНКрасный КрестСШАВеликобританияРоссия
 
 
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