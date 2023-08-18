https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890730978.html

Пентагон считает, что Россия проводит программы разработки биооружия

Пентагон считает, что Россия проводит программы разработки биооружия - РИА Новости, 18.08.2023

Пентагон считает, что Россия проводит программы разработки биооружия

Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T02:42

2023-08-18T02:42

2023-08-18T08:46

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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил, что некоторые страны, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия. Доказательства подобной деятельности в докладе не приводятся. "США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана", — говорится в обзоре. При этом Пентагон не уточняет, на чем именно строится его оценка.Пентагон утверждает, что "КНР, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов". Американское военное ведомство настаивает, что Россия не полностью признала существование бывших советских программ, не предоставила доказательств их демонтажа и якобы "продолжает секретные усилия" по защите биоисследований потенциального двойного назначения. Ранее в Минобороны России заявили, что военно-биологические проекты Пентагона, действующие по всему миру, позволяют ему получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ США двойного назначения. Он отметил, что ни один факт биологических исследований США двойного назначения, которые озвучило Минобороны России, не был опровергнут. Кириллов добавил, что Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.

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