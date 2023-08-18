Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан
Орбан: в Венгрии будет совместное с Израилем производство боевых беспилотников
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников, заявил на открытии завода немецкого концерна Rheinmetall в венгерском Залаэгерсеге премьер Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию его выступления вел телеканал М1.
"Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников", - сказал Орбан.
Он также сообщил, что в венгерской Варпалоте "в будущем начнет работать один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов, также совместно с Rheinmetall", а год назад был сдан "завод Airbus в Дьюле, где производятся детали для самых современных боевых вертолетов". По его словам, Венгрия также купила чешскую компанию Aero Vodochody, которая производит боевые и учебные самолеты, так что в Чехии теперь есть венгерский авиационный завод.
Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.