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Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан - РИА Новости, 18.08.2023
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21:32 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/bespilotniki-1890940656.html
Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан
Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан - РИА Новости, 18.08.2023
Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан
Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников, заявил на открытии завода немецкого... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:32
2023-08-18T21:32
в мире
венгрия
европа
израиль
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников, заявил на открытии завода немецкого концерна Rheinmetall в венгерском Залаэгерсеге премьер Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию его выступления вел телеканал М1."Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников", - сказал Орбан. Он также сообщил, что в венгерской Варпалоте "в будущем начнет работать один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов, также совместно с Rheinmetall", а год назад был сдан "завод Airbus в Дьюле, где производятся детали для самых современных боевых вертолетов". По его словам, Венгрия также купила чешскую компанию Aero Vodochody, которая производит боевые и учебные самолеты, так что в Чехии теперь есть венгерский авиационный завод. Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
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в мире, венгрия, европа, израиль, виктор орбан, airbus
В мире, Венгрия, Европа, Израиль, Виктор Орбан, Airbus
Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан

Орбан: в Венгрии будет совместное с Израилем производство боевых беспилотников

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников, заявил на открытии завода немецкого концерна Rheinmetall в венгерском Залаэгерсеге премьер Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию его выступления вел телеканал М1.
"Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников", - сказал Орбан.
Он также сообщил, что в венгерской Варпалоте "в будущем начнет работать один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов, также совместно с Rheinmetall", а год назад был сдан "завод Airbus в Дьюле, где производятся детали для самых современных боевых вертолетов". По его словам, Венгрия также купила чешскую компанию Aero Vodochody, которая производит боевые и учебные самолеты, так что в Чехии теперь есть венгерский авиационный завод.
Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
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В миреВенгрияЕвропаИзраильВиктор ОрбанAirbus
 
 
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