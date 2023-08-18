https://ria.ru/20230818/bespilotniki-1890940656.html

Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан

Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан - РИА Новости, 18.08.2023

Венгрия и Израиль будут совместно производить дроны, заявил Орбан

Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников, заявил на открытии завода немецкого... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:32

2023-08-18T21:32

2023-08-18T21:32

в мире

венгрия

европа

израиль

виктор орбан

airbus

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БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. Венгрия подписала с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников, заявил на открытии завода немецкого концерна Rheinmetall в венгерском Залаэгерсеге премьер Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию его выступления вел телеканал М1."Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания UVision, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников", - сказал Орбан. Он также сообщил, что в венгерской Варпалоте "в будущем начнет работать один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов, также совместно с Rheinmetall", а год назад был сдан "завод Airbus в Дьюле, где производятся детали для самых современных боевых вертолетов". По его словам, Венгрия также купила чешскую компанию Aero Vodochody, которая производит боевые и учебные самолеты, так что в Чехии теперь есть венгерский авиационный завод. Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20230818/paksh-1890878170.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, европа, израиль, виктор орбан, airbus