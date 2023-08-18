https://ria.ru/20230818/bespilotniki-1890903579.html
В Херсонской области запретили использовать беспилотники
В Херсонской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 18.08.2023
В Херсонской области запретили использовать беспилотники
В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:38
херсонская область
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо."В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области", - написал Сальдо.Запрет введен до особого распоряжения. По словам губернатора, физические и юридические лица разрешение на использование беспилотников могут получить лишь на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_75d381c534b4c6f7ca0a1ac4ac0a705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области запретили использовать беспилотники
Сальдо: в Херсонской области ввели запрет на использование беспилотников