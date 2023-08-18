https://ria.ru/20230818/bespilotniki-1890903579.html

В Херсонской области запретили использовать беспилотники

В Херсонской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 18.08.2023

В Херсонской области запретили использовать беспилотники

В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:24

2023-08-18T17:24

2023-08-18T17:38

херсонская область

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо."В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области", - написал Сальдо.Запрет введен до особого распоряжения. По словам губернатора, физические и юридические лица разрешение на использование беспилотников могут получить лишь на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо