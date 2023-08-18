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В Херсонской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 18.08.2023
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17:24 18.08.2023 (обновлено: 17:38 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/bespilotniki-1890903579.html
В Херсонской области запретили использовать беспилотники
В Херсонской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 18.08.2023
В Херсонской области запретили использовать беспилотники
В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:24
2023-08-18T17:38
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо."В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области", - написал Сальдо.Запрет введен до особого распоряжения. По словам губернатора, физические и юридические лица разрешение на использование беспилотников могут получить лишь на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области запретили использовать беспилотники

Сальдо: в Херсонской области ввели запрет на использование беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. В целях обеспечения общественной безопасности в Херсонской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области", - написал Сальдо.
Запрет введен до особого распоряжения. По словам губернатора, физические и юридические лица разрешение на использование беспилотников могут получить лишь на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
3 мая, 23:55
Инфографика
В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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