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В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/belorussiya-1890815084.html
В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России
В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России - РИА Новости, 18.08.2023
В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России
Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину РФ в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны республики... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:16
2023-08-18T13:16
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
россия
виктор хренин
нато
в мире
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину РФ в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в пятницу в Минске. "Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. Для нас сегодня это является важнейшим направлением", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса. По его словам, одновременно в Белоруссии многое делается по противодействию реабилитации нацизма и распространению неофашизма, по сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В том числе, подчеркнул он, соответствующие тезисы о важности сохранения исторической памяти, антифашистские постулаты внесены в ключевые правовые акты и стратегические документы Белоруссии.
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белоруссия, украина, россия, виктор хренин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Россия, Виктор Хренин, НАТО, В мире
В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России

Хренин: Белоруссия обеспечивает заслон от удара НАТО в спину России в ходе СВО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину РФ в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в пятницу в Минске.
«
"Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. Для нас сегодня это является важнейшим направлением", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса.
По его словам, одновременно в Белоруссии многое делается по противодействию реабилитации нацизма и распространению неофашизма, по сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В том числе, подчеркнул он, соответствующие тезисы о важности сохранения исторической памяти, антифашистские постулаты внесены в ключевые правовые акты и стратегические документы Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаРоссияВиктор ХренинНАТОВ мире
 
 
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