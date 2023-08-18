https://ria.ru/20230818/belorussiya-1890815084.html

В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России

В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России - РИА Новости, 18.08.2023

В Белоруссии рассказали, как обеспечивают заслон от удара НАТО по России

Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину РФ в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны республики... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:16

2023-08-18T13:16

2023-08-18T13:16

специальная военная операция на украине

белоруссия

украина

россия

виктор хренин

нато

в мире

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину РФ в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в пятницу в Минске. "Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. Для нас сегодня это является важнейшим направлением", - сказал министр, выступая на пленарном заседании международного антифашистского конгресса. По его словам, одновременно в Белоруссии многое делается по противодействию реабилитации нацизма и распространению неофашизма, по сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В том числе, подчеркнул он, соответствующие тезисы о важности сохранения исторической памяти, антифашистские постулаты внесены в ключевые правовые акты и стратегические документы Белоруссии.

https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887277409.html

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белоруссия, украина, россия, виктор хренин, нато, в мире