https://ria.ru/20230818/bednost-1890802432.html

В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности

В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности - РИА Новости, 18.08.2023

В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности

Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:22

2023-08-18T12:22

2023-08-18T12:22

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великобритания

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал ежегодный отчет благотворительной организации Buttle UK о состоянии детской бедности. Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы, которые работают с около 200 тысячами британских детей, живущих в разных условиях бедности. Респонденты сообщили, что 60% их подопечных живут за чертой бедности, что составляет около 120 тысяч детей. Отмечается, что это число выросло на 15% по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021 году этот показатель составлял лишь 36%. По данным организации, в этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57% не могут позволить себе купить достаточно еды, 58% не могут оплатить счета за электричество, а 63% обходятся без основной мебели, такой как кровати, и бытовой техники. Генеральный директор Buttle UK Джозеф Хоус заявил, что результаты отчета "демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни" в Великобритании. По его словам, увеличение числа детей и молодых людей, живущих в нищете, вызывает серьезное беспокойство. В понедельник газета Guardian сообщила, что цены на основные продукты питания в Великобритании выросли более чем на 30% за два года на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.

https://ria.ru/20221111/velikobritaniya-1830893775.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания