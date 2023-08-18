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В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности - РИА Новости, 18.08.2023
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12:22 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/bednost-1890802432.html
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности - РИА Новости, 18.08.2023
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности
Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:22
2023-08-18T12:22
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал ежегодный отчет благотворительной организации Buttle UK о состоянии детской бедности. Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы, которые работают с около 200 тысячами британских детей, живущих в разных условиях бедности. Респонденты сообщили, что 60% их подопечных живут за чертой бедности, что составляет около 120 тысяч детей. Отмечается, что это число выросло на 15% по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021 году этот показатель составлял лишь 36%. По данным организации, в этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57% не могут позволить себе купить достаточно еды, 58% не могут оплатить счета за электричество, а 63% обходятся без основной мебели, такой как кровати, и бытовой техники. Генеральный директор Buttle UK Джозеф Хоус заявил, что результаты отчета "демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни" в Великобритании. По его словам, увеличение числа детей и молодых людей, живущих в нищете, вызывает серьезное беспокойство. В понедельник газета Guardian сообщила, что цены на основные продукты питания в Великобритании выросли более чем на 30% за два года на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности

Отчет Buttle UK: около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности

© AP Photo / Matt DunhamДети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Дети с зонтами в цвет флага Великобритании на Ковент-гарден в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал ежегодный отчет благотворительной организации Buttle UK о состоянии детской бедности.
Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы, которые работают с около 200 тысячами британских детей, живущих в разных условиях бедности.
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Респонденты сообщили, что 60% их подопечных живут за чертой бедности, что составляет около 120 тысяч детей. Отмечается, что это число выросло на 15% по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021 году этот показатель составлял лишь 36%. По данным организации, в этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57% не могут позволить себе купить достаточно еды, 58% не могут оплатить счета за электричество, а 63% обходятся без основной мебели, такой как кровати, и бытовой техники.
Генеральный директор Buttle UK Джозеф Хоус заявил, что результаты отчета "демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни" в Великобритании. По его словам, увеличение числа детей и молодых людей, живущих в нищете, вызывает серьезное беспокойство.
В понедельник газета Guardian сообщила, что цены на основные продукты питания в Великобритании выросли более чем на 30% за два года на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.
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