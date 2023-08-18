https://ria.ru/20230818/bednost-1890802432.html
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности - РИА Новости, 18.08.2023
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности
Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:22
2023-08-18T12:22
2023-08-18T12:22
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/29/1551962949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f160dced67da656aba54b7f1888c0557.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал ежегодный отчет благотворительной организации Buttle UK о состоянии детской бедности. Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы, которые работают с около 200 тысячами британских детей, живущих в разных условиях бедности. Респонденты сообщили, что 60% их подопечных живут за чертой бедности, что составляет около 120 тысяч детей. Отмечается, что это число выросло на 15% по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021 году этот показатель составлял лишь 36%. По данным организации, в этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57% не могут позволить себе купить достаточно еды, 58% не могут оплатить счета за электричество, а 63% обходятся без основной мебели, такой как кровати, и бытовой техники. Генеральный директор Buttle UK Джозеф Хоус заявил, что результаты отчета "демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни" в Великобритании. По его словам, увеличение числа детей и молодых людей, живущих в нищете, вызывает серьезное беспокойство. В понедельник газета Guardian сообщила, что цены на основные продукты питания в Великобритании выросли более чем на 30% за два года на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.
https://ria.ru/20221111/velikobritaniya-1830893775.html
https://ria.ru/20230730/velikobritaniya-1887166914.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/29/1551962949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34d42742412d994158b27ff245c8b5da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Великобритании значительно выросло число детей за чертой бедности
Отчет Buttle UK: около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Около 120 тысяч детей в Великобритании живут за чертой бедности, что значительно выше, чем аналогичные показатели прошлых лет, такие результаты показал ежегодный отчет благотворительной организации Buttle UK
о состоянии детской бедности.
Исследование проводилось с 18 апреля по 9 мая среди 1,2 тысячи сотрудников социальной сферы, которые работают с около 200 тысячами британских детей, живущих в разных условиях бедности.
СМИ: в британских продовольственных фондах заканчивается еда
Респонденты сообщили, что 60% их подопечных живут за чертой бедности, что составляет около 120 тысяч детей. Отмечается, что это число выросло на 15% по сравнению с отчетом, опубликованным в прошлом году. А в 2021 году этот показатель составлял лишь 36%. По данным организации, в этом году среди семей, которым оказывается помощь, 57% не могут позволить себе купить достаточно еды, 58% не могут оплатить счета за электричество, а 63% обходятся без основной мебели, такой как кровати, и бытовой техники.
Генеральный директор Buttle UK Джозеф Хоус заявил, что результаты отчета "демонстрируют катастрофические последствия пандемии и кризиса стоимости жизни" в Великобритании. По его словам, увеличение числа детей и молодых людей, живущих в нищете, вызывает серьезное беспокойство.
В понедельник газета Guardian сообщила, что цены на основные продукты питания в Великобритании выросли более чем на 30% за два года на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.
Британский поставщик энергии предупредил британцев о тяжелой зиме