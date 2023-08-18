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"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva - РИА Новости, 18.08.2023
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16:49 18.08.2023 (обновлено: 17:17 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/avtovaz-1890893925.html
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva - РИА Новости, 18.08.2023
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации моделей Vesta и Niva на 1-5%, следует из обновленных прайс-листов автопроизводителя. Однако, как заверили РИА... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:49
2023-08-18T17:17
экономика
авто
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации моделей Vesta и Niva на 1-5%, следует из обновленных прайс-листов автопроизводителя. Однако, как заверили РИА Новости в компании, ценники на самые бюджетные модели Lada, включая всю линейку Granta и базовые версии Vesta и Niva, не выросли. "АвтоВАЗ" не корректировал цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta - без изменений", - рассказали в компании."Определенная корректировка коснется только ряда более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. "АвтоВАЗ" приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", - говорится в официальном сообщении автопроизводителя.В июле президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что случившееся летом ослабление курса рубля в ближайшие месяцы скажется на стоимости автомобилей Lada, поскольку компания работает с иностранными поставщиками. При этом топ-менеджер пообещал не повышать цены на самые бюджетные комплектации, более того - компания намерена увеличить их выпуск, так как видит большой спрос."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230810/avtovaz-1889318626.html
https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html
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экономика, авто, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva

"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva до пяти процентов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации моделей Vesta и Niva на 1-5%, следует из обновленных прайс-листов автопроизводителя. Однако, как заверили РИА Новости в компании, ценники на самые бюджетные модели Lada, включая всю линейку Granta и базовые версии Vesta и Niva, не выросли.
"АвтоВАЗ" не корректировал цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta - без изменений", - рассказали в компании.
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин
10 августа, 16:12
"Определенная корректировка коснется только ряда более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. "АвтоВАЗ" приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", - говорится в официальном сообщении автопроизводителя.
В июле президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что случившееся летом ослабление курса рубля в ближайшие месяцы скажется на стоимости автомобилей Lada, поскольку компания работает с иностранными поставщиками. При этом топ-менеджер пообещал не повышать цены на самые бюджетные комплектации, более того - компания намерена увеличить их выпуск, так как видит большой спрос.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти
14 августа, 09:40
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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