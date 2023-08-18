https://ria.ru/20230818/avtovaz-1890893925.html

"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva

"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva - РИА Новости, 18.08.2023

"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva

"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации моделей Vesta и Niva на 1-5%, следует из обновленных прайс-листов автопроизводителя. Однако, как заверили РИА... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:49

2023-08-18T16:49

2023-08-18T17:17

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авто

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации моделей Vesta и Niva на 1-5%, следует из обновленных прайс-листов автопроизводителя. Однако, как заверили РИА Новости в компании, ценники на самые бюджетные модели Lada, включая всю линейку Granta и базовые версии Vesta и Niva, не выросли. "АвтоВАЗ" не корректировал цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta - без изменений", - рассказали в компании."Определенная корректировка коснется только ряда более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. "АвтоВАЗ" приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", - говорится в официальном сообщении автопроизводителя.В июле президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что случившееся летом ослабление курса рубля в ближайшие месяцы скажется на стоимости автомобилей Lada, поскольку компания работает с иностранными поставщиками. При этом топ-менеджер пообещал не повышать цены на самые бюджетные комплектации, более того - компания намерена увеличить их выпуск, так как видит большой спрос."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230810/avtovaz-1889318626.html

https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, автоваз, lada vesta