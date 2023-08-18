https://ria.ru/20230818/aviatsiya-1890738031.html

Российская ударная авиация в зоне СВО работает круглосуточно

Российская ударная авиация в зоне СВО работает круглосуточно - РИА Новости, 18.08.2023

Российская ударная авиация в зоне СВО работает круглосуточно

Ударная авиация ВКС РФ круглосуточно ведет работу по уничтожению противника в зоне спецоперации, в том числе и на артемовском направлении в Донбассе... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:05

2023-08-18T07:05

2023-08-18T07:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донбасс

украина

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

ми-8 амтш

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ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Ударная авиация ВКС РФ круглосуточно ведет работу по уничтожению противника в зоне спецоперации, в том числе и на артемовском направлении в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал за ночным вылетом российских вертолетчиков. Ранее в Минобороны заявили, что на донецком участке фронта подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки войск Украины. ​ Как правило, для атак противника в зоне спецоперации используются российские разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 "Аллигатор", прикрывает на вылете эту машину обычно ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник", а за боевыми вертолетами идет Ми-8 с группой спасателей. "Перед вылетом думаю только о том, чтобы все было хорошо, чтобы все ребята, кто взлетел, боевые и мы вернулись живые, здоровые и без происшествий и все сели на аэродром, с которого взлетели. Неважно, какая группа взлетела, первая или вторая, всегда за всех ребят переживаю", - рассказал РИА Новости медик из группы поисково-спасательной службы (ПСС). По словам вертолетчиков, боевая задача по уничтожению противника может поступить в любое время суток, и независимо от того, днем она поступила или ночью, главное – ее успешное выполнение. "В этой работе, как и в любой другой, главное - успешность выполнения всех поставленных задач, чтобы личный состав остался живой при выполнении этих задач, ну и, соответственно, невредимый. Мы действуем как одно звено, как один целый организм, ну и, соответственно, переживаем друг за друга точно так же", - рассказал командир поисково-спасательной группы с позывным "Шайба". Командир экипажа ударного боевого вертолета Ка-52 подчеркнул важность командной работы и поблагодарил экипаж спасательной службы за работу. "Поисково-спасательная группа, которая все время ходит с нами в боевом порядке или дежурит в зоне дежурства в воздухе на вертолете Ми-8, это наши ангелы-хранители, это наши братья ПДСники (парашютно десантная служба - ред). О них можно сказать только хорошее. Это люди со стальным характером, стальным стержнем. Как сказало поэт: "Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей", - рассказал о группах ПСС командир.

https://ria.ru/20230818/spetsolperatsiya-1890735166.html

https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890734805.html

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безопасность, россия, донбасс, украина, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш, ми-28