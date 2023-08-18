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В Пекине прокомментировали доклад Пентагона о разработках биооружия в Китае - РИА Новости, 18.08.2023
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12:31 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/amerika-1890805106.html
В Пекине прокомментировали доклад Пентагона о разработках биооружия в Китае
В Пекине прокомментировали доклад Пентагона о разработках биооружия в Китае - РИА Новости, 18.08.2023
В Пекине прокомментировали доклад Пентагона о разработках биооружия в Китае
США больше всех в мире ведут биовоенную деятельность, Китай призывает Вашингтон эффективно выполнять свои обязательства в области биологической безопасности,... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:31
2023-08-18T12:31
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. США больше всех в мире ведут биовоенную деятельность, Китай призывает Вашингтон эффективно выполнять свои обязательства в области биологической безопасности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "США часто фабрикуют сообщения о так называемых угрозах в геополитических целях, чтобы сдержать и подавить другие страны, защитить свои гегемонистские интересы", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя доклад Пентагона, в котором говорится о разработках Китая в сфере биологического оружия, которые якобы представляют угрозу для безопасности США. По его словам, фабрикуя такую ложь, США провоцируют конфронтацию и наносят ущерб глобальной системе управления биологической безопасностью. "Как мы все знаем, именно США больше всех в мире осуществляют биовоенную деятельность, осуществляют больше всех действий, вызывающих сомнения", - сказал Ван Вэньбинь. По словам дипломата, за последние годы США ни разу не отреагировали на озабоченности международного сообщества. "Продолжают ли США тайно заниматься разработкой биологического оружия после присоединения к Конвенции о биологическом оружии? Каковы истинные цели США при осуществлении деятельности по защите от биологического оружия? Используют ли они другие страны для осуществления деятельности, которая не соответствует Конвенции о биологическом оружии и внутренним законам США? В каких целях используется биоинформация и образцы, собранные во всем мире?", - привел Ван Вэньбинь примеры вопросов, которыми задается международное сообщество, добавив, что все эти проблемы не могут быть решены за один день. По его словам, Китай поддерживает международное сообщество в вопросе рассмотрения того, как США соблюдают конвенцию, а также призывает США эффективно выполнять свои международные обязательства.
https://ria.ru/20230816/pandemiya-1890360217.html
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
В Пекине прокомментировали доклад Пентагона о разработках биооружия в Китае

МИД КНР: США больше всех в мире ведут биовоенную деятельность

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. США больше всех в мире ведут биовоенную деятельность, Китай призывает Вашингтон эффективно выполнять свои обязательства в области биологической безопасности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"США часто фабрикуют сообщения о так называемых угрозах в геополитических целях, чтобы сдержать и подавить другие страны, защитить свои гегемонистские интересы", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя доклад Пентагона, в котором говорится о разработках Китая в сфере биологического оружия, которые якобы представляют угрозу для безопасности США.
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По его словам, фабрикуя такую ложь, США провоцируют конфронтацию и наносят ущерб глобальной системе управления биологической безопасностью.
«
"Как мы все знаем, именно США больше всех в мире осуществляют биовоенную деятельность, осуществляют больше всех действий, вызывающих сомнения", - сказал Ван Вэньбинь.
По словам дипломата, за последние годы США ни разу не отреагировали на озабоченности международного сообщества.
"Продолжают ли США тайно заниматься разработкой биологического оружия после присоединения к Конвенции о биологическом оружии? Каковы истинные цели США при осуществлении деятельности по защите от биологического оружия? Используют ли они другие страны для осуществления деятельности, которая не соответствует Конвенции о биологическом оружии и внутренним законам США? В каких целях используется биоинформация и образцы, собранные во всем мире?", - привел Ван Вэньбинь примеры вопросов, которыми задается международное сообщество, добавив, что все эти проблемы не могут быть решены за один день.
По его словам, Китай поддерживает международное сообщество в вопросе рассмотрения того, как США соблюдают конвенцию, а также призывает США эффективно выполнять свои международные обязательства.
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