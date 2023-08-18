https://ria.ru/20230818/altay-1890815433.html
Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края
Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края - РИА Новости, 18.08.2023
Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края
Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края, в том числе фронтальные погрузчики и тяжелые автогрейдеры, сообщает пресс-служба на сайте... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:17
2023-08-18T13:17
2023-08-18T13:17
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
барнаул
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БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости. Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края, в том числе фронтальные погрузчики и тяжелые автогрейдеры, сообщает пресс-служба на сайте регионального правительства. "В муниципалитеты Алтайского края передано 23 единицы новой дорожной техники. Это фронтальные погрузчики, тяжелые автогрейдеры и тягач с краном-манипулятором. Церемония прошла сегодня, 18 августа, в Новоалтайске", - говорится в сообщении. Технику лично осмотрел глава региона Виктор Томенко. В частности, проверил, как работает один из погрузчиков, на котором будут трудиться дорожники в Тальменском районе. "Заявок от муниципалитетов на этот год еще много — на 500 миллионов рублей. Постепенно закроем все вопросы. Например, Бийску нужно три тяжелых автогрейдера. В ближайшее время город технику получит. В год мы приводим в порядок около 800 километров дорог в крае. Темпы ни в коем случае сбавлять нельзя. Наоборот, стремимся к тому, чтобы их наращивать. С 2020 года приобрели больше 600 единиц дорожной техники на сумму около 5 миллиардов рублей, открыли в крае несколько асфальтобетонных заводов. На крупные проекты вроде реконструкции моста через железнодорожные пути в Барнауле привлекаем инфраструктурные бюджетные кредиты", – цитирует пресс-служба губернатора края. По словам Томенко, вложения в дорожную технику окупаются многократно. Благодаря улучшенным дорогам жизнь в крае становится комфортнее, а логистика для бизнеса — эффективнее, регион становится более привлекательным местом для инвестиций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, виктор томенко, барнаул
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, Барнаул
БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости.
Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края, в том числе фронтальные погрузчики и тяжелые автогрейдеры, сообщает пресс-служба на сайте
регионального правительства.
"В муниципалитеты Алтайского края передано 23 единицы новой дорожной техники. Это фронтальные погрузчики, тяжелые автогрейдеры и тягач с краном-манипулятором. Церемония прошла сегодня, 18 августа, в Новоалтайске", - говорится в сообщении.
Технику лично осмотрел глава региона Виктор Томенко. В частности, проверил, как работает один из погрузчиков, на котором будут трудиться дорожники в Тальменском районе.
«
"Заявок от муниципалитетов на этот год еще много — на 500 миллионов рублей. Постепенно закроем все вопросы. Например, Бийску нужно три тяжелых автогрейдера. В ближайшее время город технику получит. В год мы приводим в порядок около 800 километров дорог в крае. Темпы ни в коем случае сбавлять нельзя. Наоборот, стремимся к тому, чтобы их наращивать. С 2020 года приобрели больше 600 единиц дорожной техники на сумму около 5 миллиардов рублей, открыли в крае несколько асфальтобетонных заводов. На крупные проекты вроде реконструкции моста через железнодорожные пути в Барнауле привлекаем инфраструктурные бюджетные кредиты", – цитирует пресс-служба губернатора края.
По словам Томенко, вложения в дорожную технику окупаются многократно. Благодаря улучшенным дорогам жизнь в крае становится комфортнее, а логистика для бизнеса — эффективнее, регион становится более привлекательным местом для инвестиций.
Объемы производства выросли в Алтайском крае более чем в 1,5 раза за 5 лет