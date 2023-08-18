https://ria.ru/20230818/altay-1890815433.html

Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края

Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края - РИА Новости, 18.08.2023

Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края

Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края, в том числе фронтальные погрузчики и тяжелые автогрейдеры, сообщает пресс-служба на сайте... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:17

2023-08-18T13:17

2023-08-18T13:17

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

барнаул

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БАРНАУЛ, 16 авг - РИА Новости. Новую дорожную технику передали в города и районы Алтайского края, в том числе фронтальные погрузчики и тяжелые автогрейдеры, сообщает пресс-служба на сайте регионального правительства. "В муниципалитеты Алтайского края передано 23 единицы новой дорожной техники. Это фронтальные погрузчики, тяжелые автогрейдеры и тягач с краном-манипулятором. Церемония прошла сегодня, 18 августа, в Новоалтайске", - говорится в сообщении. Технику лично осмотрел глава региона Виктор Томенко. В частности, проверил, как работает один из погрузчиков, на котором будут трудиться дорожники в Тальменском районе. "Заявок от муниципалитетов на этот год еще много — на 500 миллионов рублей. Постепенно закроем все вопросы. Например, Бийску нужно три тяжелых автогрейдера. В ближайшее время город технику получит. В год мы приводим в порядок около 800 километров дорог в крае. Темпы ни в коем случае сбавлять нельзя. Наоборот, стремимся к тому, чтобы их наращивать. С 2020 года приобрели больше 600 единиц дорожной техники на сумму около 5 миллиардов рублей, открыли в крае несколько асфальтобетонных заводов. На крупные проекты вроде реконструкции моста через железнодорожные пути в Барнауле привлекаем инфраструктурные бюджетные кредиты", – цитирует пресс-служба губернатора края. По словам Томенко, вложения в дорожную технику окупаются многократно. Благодаря улучшенным дорогам жизнь в крае становится комфортнее, а логистика для бизнеса — эффективнее, регион становится более привлекательным местом для инвестиций.

https://ria.ru/20230816/proizvodstvo-1890411447.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, виктор томенко, барнаул