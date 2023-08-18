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В РПЦ назвали наиболее опасные для христиан страны Африки - РИА Новости, 18.08.2023
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Религия
 
12:10 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/afrika-1890796182.html
В РПЦ назвали наиболее опасные для христиан страны Африки
В РПЦ назвали наиболее опасные для христиан страны Африки - РИА Новости, 18.08.2023
В РПЦ назвали наиболее опасные для христиан страны Африки
Демократическая республика Конго, Уганда, Камерун, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сомали относятся к странам Африки, где наиболее сильно выражена... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:10
2023-08-18T12:10
религия
африка
русская православная церковь
уганда
демократическая республика конго
московский патриархат
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Демократическая республика Конго, Уганда, Камерун, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сомали относятся к странам Африки, где наиболее сильно выражена дискриминация по отношению к христианам, рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). "Есть статистика по дискриминации и убийствам христиан. Вот страны Африки, где есть наиболее сильная дискриминация христианского населения: Демократическая Республика Конго, Уганда, Камерун, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сомали. А в некоторых странах, например, в Ливии, вообще практически не осталось христианских церквей", - сказал митрополит Леонид. Он отметил, что это не исчерпывающий список стран, в которых "совершаются злодеяния против христиан", он лишь "свидетельствует о масштабах бедствия". "Русская Церковь в лице своего предстоятеля, епископата и духовенства неустанно призывает на всевозможных международных площадках всех, кто имеет возможность и реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию, сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан. Русская православная церковь продолжит свои усилия по поддержке преследуемых христиан Африки. Работа Московского патриархата касается как информационной поддержки гонимых христиан, так и проектов по оказанию им гуманитарной помощи. Этим, в частности, занимается межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России", - заключил митрополит.
https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html
африка
уганда
демократическая республика конго
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африка, русская православная церковь, уганда, демократическая республика конго, московский патриархат
Религия, Африка, Русская православная церковь, Уганда, Демократическая Республика Конго, Московский Патриархат
В РПЦ назвали наиболее опасные для христиан страны Африки

Патриарший экзарх назвал страны Африки, где хуже всего относятся к христианам

© AP Photo / Al-hadji Kudra MaliroСотрудники полиции Конго
Сотрудники полиции Конго - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Al-hadji Kudra Maliro
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Демократическая республика Конго, Уганда, Камерун, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сомали относятся к странам Африки, где наиболее сильно выражена дискриминация по отношению к христианам, рассказал РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"Есть статистика по дискриминации и убийствам христиан. Вот страны Африки, где есть наиболее сильная дискриминация христианского населения: Демократическая Республика Конго, Уганда, Камерун, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сомали. А в некоторых странах, например, в Ливии, вообще практически не осталось христианских церквей", - сказал митрополит Леонид.
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Он отметил, что это не исчерпывающий список стран, в которых "совершаются злодеяния против христиан", он лишь "свидетельствует о масштабах бедствия".
"Русская Церковь в лице своего предстоятеля, епископата и духовенства неустанно призывает на всевозможных международных площадках всех, кто имеет возможность и реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию, сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан. Русская православная церковь продолжит свои усилия по поддержке преследуемых христиан Африки. Работа Московского патриархата касается как информационной поддержки гонимых христиан, так и проектов по оказанию им гуманитарной помощи. Этим, в частности, занимается межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России", - заключил митрополит.
 
РелигияАфрикаРусская православная церковьУгандаДемократическая Республика КонгоМосковский Патриархат
 
 
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