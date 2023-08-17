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"Включил в список нежелательных": Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания - РИА Новости, 17.08.2023
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Шоубиз
 
18:31 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/zverev-1890646651.html
"Включил в список нежелательных": Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
"Включил в список нежелательных": Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания - РИА Новости, 17.08.2023
"Включил в список нежелательных": Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
Сергей Зверев-младший приемный сын стилиста Сергея Зверева в интервью "Пятому каналу" рассказал, что знаменитый отец вычеркнул его из завещания. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:31
2023-08-17T18:31
шоубиз
новости шоу-бизнеса
сергей зверев (стилист)
знаменитости
коломна
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сергей Зверев-младший приемный сын стилиста Сергея Зверева в интервью "Пятому каналу" рассказал, что знаменитый отец вычеркнул его из завещания. "Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников", — сообщил Зверев-младший". Адвокат Гюзель Жубанова уточнила каналу, что в законе есть понятие о "недостойных наследниках". Его сын Зверева и имел в виду. "Для того, чтобы его (сына. — Прим. ред.) оставить без ничего, он просто может написать в завещании, что я распоряжаюсь своим имуществом таким образом: тому, тому. А ему просто ничего не написать", — отметила она. По словам Зверева-младшего, он не хочет что-то выяснять со своим отцом и судиться за квадратные метры. "Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать", — считает он. Сын Сергея Зверева также рассказал о конфликте, который произошел между ним и стилистом, и привел к тому, что они почти не общаются. Как признался молодой человек, все дело в разных взглядах на жизнь. В какой-то момент Сергей-младший понял, что гламур и шоу-бизнес ему больше неинтересны. На этом фоне возникли разногласия.Но окончательно сын и отец рассорились, когда Зверев-младший решил найти свою биологическую мать. "Он считает, что это предательство. Что воспитывали, а я… Я просто поинтересовался, узнал, увидел", — рассказал Сергей Зверев-младший.Сейчас приемный сын Сергея Зверева живет в Коломне и работает звукооператором и световым художником в Доме культуры.
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новости шоу-бизнеса, сергей зверев (стилист), знаменитости, коломна
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Сергей Зверев (стилист), Знаменитости, Коломна
"Включил в список нежелательных": Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания

Сын стилиста Сергея Зверева рассказал, что отец вычеркнул его из завещания

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОткрытие Дома янтарной моды в Калининграде
Открытие Дома янтарной моды в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сергей Зверев-младший приемный сын стилиста Сергея Зверева в интервью "Пятому каналу" рассказал, что знаменитый отец вычеркнул его из завещания.
«
"Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников", — сообщил Зверев-младший".
Адвокат Гюзель Жубанова уточнила каналу, что в законе есть понятие о "недостойных наследниках". Его сын Зверева и имел в виду.
«
"Для того, чтобы его (сына. — Прим. ред.) оставить без ничего, он просто может написать в завещании, что я распоряжаюсь своим имуществом таким образом: тому, тому. А ему просто ничего не написать", — отметила она.
По словам Зверева-младшего, он не хочет что-то выяснять со своим отцом и судиться за квадратные метры. "Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать", — считает он.
© Фото : АО Телерадиокомпания "Петербург"Интервью сына Сергея Зверева в программе Пятого канала "Светская хроника"
Интервью сына Сергея Зверева в программе Пятого канала Светская хроника - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : АО Телерадиокомпания "Петербург"
Интервью сына Сергея Зверева в программе Пятого канала "Светская хроника"
Сын Сергея Зверева также рассказал о конфликте, который произошел между ним и стилистом, и привел к тому, что они почти не общаются.
Как признался молодой человек, все дело в разных взглядах на жизнь. В какой-то момент Сергей-младший понял, что гламур и шоу-бизнес ему больше неинтересны. На этом фоне возникли разногласия.
Но окончательно сын и отец рассорились, когда Зверев-младший решил найти свою биологическую мать.
«
"Он считает, что это предательство. Что воспитывали, а я… Я просто поинтересовался, узнал, увидел", — рассказал Сергей Зверев-младший.
Сейчас приемный сын Сергея Зверева живет в Коломне и работает звукооператором и световым художником в Доме культуры.
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