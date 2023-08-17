https://ria.ru/20230817/zerno-1890621370.html

ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины

ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины - РИА Новости, 17.08.2023

ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины

Европейская комиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в ряд РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:28

2023-08-17T14:28

2023-08-17T14:28

украина

польша

словакия

евросоюз

еврокомиссия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Европейская комиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в ряд стран Евросоюза, сконцентрирована на урегулировании связанных с таким ввозом логистических проблем, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уджвари. "Мы очень интенсивно работаем с Украиной, странами ЕС и Молдавией по разрешению логистических проблем (связанных с ввозом украинской сельхозпродукции – ред.) для значительного увеличения пропускной способности маршрутов солидарности. Работа ведется в рамках координационной платформы… Любой призыв к продлению экстренных мер после 15 сентября является, на наш взгляд, преждевременным, мы уверены, что необходимо дать время по поиску решений в рамках платформы", - сказал он. Представитель ЕК добавил, что в четверг прошло шестое заседание в рамках координационной платформы. Европейский союз в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. Пострадавшие от украинских товаров европейские страны неоднократно призывали продлить действие ограничений после 15 сентября. В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за наплыва продукции с Украины. Самый маленький размер компенсации в 5,24 миллиона евро был определен для Словакии, самый большой - порядка 40 миллионов евро - для Польши. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Также по инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен была создана координационная платформа для обсуждения ситуации с вывозом украинской сельхозпродукции.

https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885179073.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, словакия, евросоюз, еврокомиссия, экономика