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ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины - РИА Новости, 17.08.2023
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14:28 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/zerno-1890621370.html
ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины
ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины - РИА Новости, 17.08.2023
ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины
Европейская комиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в ряд РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:28
2023-08-17T14:28
украина
польша
словакия
евросоюз
еврокомиссия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Европейская комиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в ряд стран Евросоюза, сконцентрирована на урегулировании связанных с таким ввозом логистических проблем, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уджвари. "Мы очень интенсивно работаем с Украиной, странами ЕС и Молдавией по разрешению логистических проблем (связанных с ввозом украинской сельхозпродукции – ред.) для значительного увеличения пропускной способности маршрутов солидарности. Работа ведется в рамках координационной платформы… Любой призыв к продлению экстренных мер после 15 сентября является, на наш взгляд, преждевременным, мы уверены, что необходимо дать время по поиску решений в рамках платформы", - сказал он. Представитель ЕК добавил, что в четверг прошло шестое заседание в рамках координационной платформы. Европейский союз в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. Пострадавшие от украинских товаров европейские страны неоднократно призывали продлить действие ограничений после 15 сентября. В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за наплыва продукции с Украины. Самый маленький размер компенсации в 5,24 миллиона евро был определен для Словакии, самый большой - порядка 40 миллионов евро - для Польши. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Также по инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен была создана координационная платформа для обсуждения ситуации с вывозом украинской сельхозпродукции.
https://ria.ru/20230720/polsha-1885361376.html
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украина, польша, словакия, евросоюз, еврокомиссия, экономика
Украина, Польша, Словакия, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
ЕС сочла преждевременным обсуждать продление ограничений на зерно с Украины

В ЕС сочли преждевременным говорить о продлении ограничений на украинское зерно

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Европейская комиссия считает преждевременным разговор о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз некоторых наименований украинской сельхозпродукции в ряд стран Евросоюза, сконцентрирована на урегулировании связанных с таким ввозом логистических проблем, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уджвари.
«
"Мы очень интенсивно работаем с Украиной, странами ЕС и Молдавией по разрешению логистических проблем (связанных с ввозом украинской сельхозпродукции – ред.) для значительного увеличения пропускной способности маршрутов солидарности. Работа ведется в рамках координационной платформы… Любой призыв к продлению экстренных мер после 15 сентября является, на наш взгляд, преждевременным, мы уверены, что необходимо дать время по поиску решений в рамках платформы", - сказал он.
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Представитель ЕК добавил, что в четверг прошло шестое заседание в рамках координационной платформы.
Европейский союз в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
Пострадавшие от украинских товаров европейские страны неоднократно призывали продлить действие ограничений после 15 сентября.
В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за наплыва продукции с Украины. Самый маленький размер компенсации в 5,24 миллиона евро был определен для Словакии, самый большой - порядка 40 миллионов евро - для Польши.
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В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Также по инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен была создана координационная платформа для обсуждения ситуации с вывозом украинской сельхозпродукции.
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