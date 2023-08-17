https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890695767.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг в турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:09
2023-08-17T19:09
2023-08-17T19:09
турция
в мире
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг в турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 18.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёлбашы. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,43 километра.
https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890301042.html
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турция, в мире
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 4,1