https://ria.ru/20230817/zemletryasenie-1890695767.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 17.08.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг в турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:09

2023-08-17T19:09

2023-08-17T19:09

турция

в мире

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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг в турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 18.25 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёлбашы. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,43 километра.

https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890301042.html

турция

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турция, в мире