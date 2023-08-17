Разумный курс: американский офицер подсказал Зеленскому правильный шаг
Офицер ВС США Дэвис: Киев должен заморозить конфликт, чтобы сохранить территории
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Киев никогда не сможет победить на фронте, а для того, чтобы не потерять остатки территории, ему нужно заморозить конфликт, написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
По его мнению, с учетом понесенных потерь нет никаких оснований верить в то, что Украина сможет в обозримом будущем сформировать потенциал, сопоставимый с тем, который был до наступления.
"Это означает, что почти наверняка Украина никогда не завоюет свою свободу на поле боя. Чтобы сохранить территорию, которую она в настоящее время удерживает, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении", — написал Дэвис.
Чем дольше Вашингтон и Киев будут игнорировать новую "болезненную реальность", считает эксперт, тем больше территорий потеряет Украина в результате неминуемых переговоров.
Дэвис добавил, что главным приоритетом для Вашингтона должны выступать американская национальная безопасность и экономическое процветание, а для этого США необходимо признать новые реалии.
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"США вложили более ста миллиардов долларов и отправили тысячи бронированных машин, миллионы снарядов и ракет, а также предоставляли серьезную разведывательную поддержку в течение почти полутора лет. Теперь необходимо признать, что такой значительный уровень инвестиций не окупился", — констатировал эксперт.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой.
Президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинской армии нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.