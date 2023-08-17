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Медведев прокомментировал заявления Саркози о Крыме - РИА Новости, 17.08.2023
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17:40 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/zayavleniya-1890679018.html
Медведев прокомментировал заявления Саркози о Крыме
Медведев прокомментировал заявления Саркози о Крыме - РИА Новости, 17.08.2023
Медведев прокомментировал заявления Саркози о Крыме
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смелыми и точными заявления экс-президента Франции Николя Саркози о Крыме и о том, что Брюссель дает ложные обещания... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:40
2023-08-17T17:40
украина
россия
брюссель
владимир зеленский
дмитрий медведев
николя саркози
евросоюз
нато
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смелыми и точными заявления экс-президента Франции Николя Саркози о Крыме и о том, что Брюссель дает ложные обещания о вступлении Украины в ЕС, отметив, что европейские политики старшего поколения были более "масштабными", чем нынешние. Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. Он также отметил, что призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, а Брюссель, говоря о вступлении Украины в ЕС, дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены". "Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Возьмем, к примеру Николя Саркози, который помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и не утратил здравого смысла по сей день. Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными", - написал Медведев. По его словам, такие заявления - это не то же самое, что "планировать некомпетентные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киев". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890542875.html
https://ria.ru/20230817/sarkozi-1890602088.html
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украина, россия, брюссель, владимир зеленский, дмитрий медведев, николя саркози, евросоюз, нато, оон
Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Николя Саркози, Евросоюз, НАТО, ООН
Медведев прокомментировал заявления Саркози о Крыме

Медведев назвал заявления Саркози о Крыме смелыми и точными

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смелыми и точными заявления экс-президента Франции Николя Саркози о Крыме и о том, что Брюссель дает ложные обещания о вступлении Украины в ЕС, отметив, что европейские политики старшего поколения были более "масштабными", чем нынешние.
Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. Он также отметил, что призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, а Брюссель, говоря о вступлении Украины в ЕС, дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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"Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Возьмем, к примеру Николя Саркози, который помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и не утратил здравого смысла по сей день. Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными", - написал Медведев.
По его словам, такие заявления - это не то же самое, что "планировать некомпетентные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киев".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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