https://ria.ru/20230817/zasedanie-1890615215.html
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО - РИА Новости, 17.08.2023
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО
Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:01
2023-08-17T14:01
2023-08-17T14:01
дальний восток
алексей чекунков
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "На следующей неделе на Дальнем Востоке будет выездное заседание Совета безопасности", - сказал Чекунков во время выступления в рамках открытого диалога на всероссийском форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20230816/opk-1890450449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, алексей чекунков, безопасность, совет безопасности рф
Дальний Восток, Алексей Чекунков, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО
Глава Минвостока: в ДФО пройдет выездное заседание Совета безопасности