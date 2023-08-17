Рейтинг@Mail.ru
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/zasedanie-1890615215.html
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО - РИА Новости, 17.08.2023
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО
Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:01
2023-08-17T14:01
дальний восток
алексей чекунков
безопасность
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840361801_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_e3aed58fdd5a408b8942ecc606dba83b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "На следующей неделе на Дальнем Востоке будет выездное заседание Совета безопасности", - сказал Чекунков во время выступления в рамках открытого диалога на всероссийском форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20230816/opk-1890450449.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840361801_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_593bec441e312c106c4b9163b0465a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, алексей чекунков, безопасность, совет безопасности рф
Дальний Восток, Алексей Чекунков, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО

Глава Минвостока: в ДФО пройдет выездное заседание Совета безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"На следующей неделе на Дальнем Востоке будет выездное заседание Совета безопасности", - сказал Чекунков во время выступления в рамках открытого диалога на всероссийском форуме "Территория смыслов".
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Медведев поручил подумать о поощрении работников оборонной отрасли
16 августа, 17:24
 
Дальний ВостокАлексей ЧекунковБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала