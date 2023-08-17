https://ria.ru/20230817/zasedanie-1890615215.html

Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО

Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО - РИА Новости, 17.08.2023

Выездное заседание Совета Безопасности пройдет в ДФО

Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:01

2023-08-17T14:01

2023-08-17T14:01

дальний восток

алексей чекунков

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке на следующей неделе, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "На следующей неделе на Дальнем Востоке будет выездное заседание Совета безопасности", - сказал Чекунков во время выступления в рамках открытого диалога на всероссийском форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20230816/opk-1890450449.html

дальний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

дальний восток, алексей чекунков, безопасность, совет безопасности рф