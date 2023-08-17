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Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6% - РИА Новости, 17.08.2023
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T03:41
2023-08-17T03:41
2023-08-17T03:41
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. В частности, экспорт Японии в Россию в июле этого года составил 50,94 миллиарда иен (347,85 миллиона долларов). Импорт в подотчетный период составил 53,79 миллиарда иен (367,31 миллиона долларов).
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
Минфин Японии: экспорт в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
В частности, экспорт Японии в Россию в июле этого года составил 50,94 миллиарда иен (347,85 миллиона долларов).
СМИ: импорт США из Китая сократился на 24 процента
Импорт в подотчетный период составил 53,79 миллиарда иен (367,31 миллиона долларов).