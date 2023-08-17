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Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6% - РИА Новости, 17.08.2023
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03:41 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/yaponiya-1890521621.html
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6% - РИА Новости, 17.08.2023
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%
Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T03:41
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экономика
япония
россия
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. В частности, экспорт Японии в Россию в июле этого года составил 50,94 миллиарда иен (347,85 миллиона долларов). Импорт в подотчетный период составил 53,79 миллиарда иен (367,31 миллиона долларов).
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%

Минфин Японии: экспорт в Россию в июле вырос на 25%, импорт упал на 69,6%

© РИА Новости / А. КудряПорт города Находка. Приморский край
Порт города Находка. Приморский край - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / А. Кудря
Порт города Находка. Приморский край. Архивное фото
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
В частности, экспорт Японии в Россию в июле этого года составил 50,94 миллиарда иен (347,85 миллиона долларов).
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Импорт в подотчетный период составил 53,79 миллиарда иен (367,31 миллиона долларов).
 
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