https://ria.ru/20230817/yaponiya-1890521034.html

Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680%

Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680% - РИА Новости, 17.08.2023

Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680%

Токио по итогам июля 2023 года нарастил импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T03:11

2023-08-17T03:11

2023-08-17T07:49

экономика

япония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275702_0:185:2845:1785_1920x0_80_0_0_5536595b14d87d20695c810c1184ae14.jpg

ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Токио по итогам июля 2023 года нарастил импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной министерством финансов Японии.Рост показателя составил 5679,4%.Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий за аналогичный период снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Импорт овощей просел на 30%.Ввоз российского СПГ сократился в июле на 53,6%, импорт угля просел на 72,9%, а цветных металлов — 69,5%. Сократилась и закупка руды цветных металлов – на 93%, а также продукции из железа и стали – на 52,2%.Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%, при этом поставки японских запчастей упали на 44,4%. Кроме того, на 1123% вырос экспорт медицинских изделий.В целом же объем японского экспорта в Россию в июле 2023 года вырос на 25% до 347,85 миллиона долларов по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6% до 367,31 миллиона долларов.Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники и многие другие виды товаров. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888975642.html

https://ria.ru/20230809/avtodiler-1888977712.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, япония, россия