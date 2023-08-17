https://ria.ru/20230817/yaponiya-1890521034.html
Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680%
Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680% - РИА Новости, 17.08.2023
Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680%
Токио по итогам июля 2023 года нарастил импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T03:11
2023-08-17T03:11
2023-08-17T07:49
экономика
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275702_0:185:2845:1785_1920x0_80_0_0_5536595b14d87d20695c810c1184ae14.jpg
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Токио по итогам июля 2023 года нарастил импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной министерством финансов Японии.Рост показателя составил 5679,4%.Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий за аналогичный период снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Импорт овощей просел на 30%.Ввоз российского СПГ сократился в июле на 53,6%, импорт угля просел на 72,9%, а цветных металлов — 69,5%. Сократилась и закупка руды цветных металлов – на 93%, а также продукции из железа и стали – на 52,2%.Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%, при этом поставки японских запчастей упали на 44,4%. Кроме того, на 1123% вырос экспорт медицинских изделий.В целом же объем японского экспорта в Россию в июле 2023 года вырос на 25% до 347,85 миллиона долларов по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6% до 367,31 миллиона долларов.Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники и многие другие виды товаров. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888975642.html
https://ria.ru/20230809/avtodiler-1888977712.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275702_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e4c249755069ec96bb799a968928122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5680%
Минфин Японии сообщил о росте в июле импорта зерновых из России на 5680%
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Токио по итогам июля 2023 года нарастил импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной министерством финансов Японии.
Рост показателя составил 5679,4%.
Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий за аналогичный период снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Импорт овощей просел на 30%.
Ввоз российского СПГ сократился в июле на 53,6%, импорт угля просел на 72,9%, а цветных металлов — 69,5%. Сократилась и закупка руды цветных металлов – на 93%, а также продукции из железа и стали – на 52,2%.
Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении
Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%, при этом поставки японских запчастей упали на 44,4%. Кроме того, на 1123% вырос экспорт медицинских изделий.
В целом же объем японского экспорта в Россию в июле 2023 года вырос на 25% до 347,85 миллиона долларов по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6% до 367,31 миллиона долларов.
Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.
Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники и многие другие виды товаров. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
Автодилер раскрыл, сколько будет терять Япония из-за санкций на автомобили