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Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5% - РИА Новости, 17.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:10 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/yamal-1890685346.html
Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5%
Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5% - РИА Новости, 17.08.2023
Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5%
Уровень безработицы на Ямале является одним из самым низких в России и составляет всего 1,5%, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:10
2023-08-17T18:10
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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САЛЕХАРД, 17 авг - РИА Новости. Уровень безработицы на Ямале является одним из самым низких в России и составляет всего 1,5%, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Об опыте региона по работе с кадрами рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы Росмолодежь.События. В смене принимают участие 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Это молодые политики, управленцы, представители органов власти и правоохранительных структур. "Дмитрий Артюхов рассказал участникам о Ямале, его социальной и экономической устойчивости, перспективах для молодых специалистов… Уровень безработицы на Ямале является самым низким в России и составляет всего 1,5%, а средний размер заработной платы вдвое превышает общероссийский и составляет 131 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что округ находится на первом месте по рождаемости в Уральском федеральном округе и на шестом среди субъектов России по итогам 2022 года. Каждый третий младенец — третий ребенок в семье, а каждая третья семья в округе — многодетная. Это следствие социальной направленности политики в регионе. Дмитрий Артюхов рассказал о системе госслужбы на Ямале: в оценку работы команд введены OKR. Внедрен бизнес-подход, и каждое ведомство оценивается по итогам работы за год. Методика предполагает постановку нескольких амбициозных целей на текущий год и ключевых результатов, которых необходимо достичь всей командой органа власти, уточняют власти. Для развития молодых управленцев используется собственная кадровая школа. С участниками работают известные федеральные тренеры и эксперты. Неформальная часть программы позволяет также устанавливать горизонтальные связи, это хорошо отражается на работе, вопросы решаются быстрее. Сам губернатор был участником проекта "Лидеры России", и отмечает, что такой опыт полезен для карьеры и личностного роста. "Сейчас большой конкурс, чтобы туда попасть. Негласное правило — все кадровые назначения стараемся делать из реального резерва. Участники кадровой школы получают объективную оценку экспертов, руководителей программы. Это дает нам более достоверную информацию", — приводятся в сообщении слова главы региона.
https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html
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ямал, дмитрий артюхов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5%

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард
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САЛЕХАРД, 17 авг - РИА Новости. Уровень безработицы на Ямале является одним из самым низких в России и составляет всего 1,5%, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Об опыте региона по работе с кадрами рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы Росмолодежь.События. В смене принимают участие 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Это молодые политики, управленцы, представители органов власти и правоохранительных структур.
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"Дмитрий Артюхов рассказал участникам о Ямале, его социальной и экономической устойчивости, перспективах для молодых специалистов… Уровень безработицы на Ямале является самым низким в России и составляет всего 1,5%, а средний размер заработной платы вдвое превышает общероссийский и составляет 131 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что округ находится на первом месте по рождаемости в Уральском федеральном округе и на шестом среди субъектов России по итогам 2022 года. Каждый третий младенец — третий ребенок в семье, а каждая третья семья в округе — многодетная. Это следствие социальной направленности политики в регионе.
Дмитрий Артюхов рассказал о системе госслужбы на Ямале: в оценку работы команд введены OKR. Внедрен бизнес-подход, и каждое ведомство оценивается по итогам работы за год. Методика предполагает постановку нескольких амбициозных целей на текущий год и ключевых результатов, которых необходимо достичь всей командой органа власти, уточняют власти.
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Для развития молодых управленцев используется собственная кадровая школа. С участниками работают известные федеральные тренеры и эксперты. Неформальная часть программы позволяет также устанавливать горизонтальные связи, это хорошо отражается на работе, вопросы решаются быстрее. Сам губернатор был участником проекта "Лидеры России", и отмечает, что такой опыт полезен для карьеры и личностного роста.
"Сейчас большой конкурс, чтобы туда попасть. Негласное правило — все кадровые назначения стараемся делать из реального резерва. Участники кадровой школы получают объективную оценку экспертов, руководителей программы. Это дает нам более достоверную информацию", — приводятся в сообщении слова главы региона.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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