https://ria.ru/20230817/yamal-1890685346.html

Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5%

Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5% - РИА Новости, 17.08.2023

Губернатор: уровень безработицы на Ямале составляет всего 1,5%

Уровень безработицы на Ямале является одним из самым низких в России и составляет всего 1,5%, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:10

2023-08-17T18:10

2023-08-17T18:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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САЛЕХАРД, 17 авг - РИА Новости. Уровень безработицы на Ямале является одним из самым низких в России и составляет всего 1,5%, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Об опыте региона по работе с кадрами рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы Росмолодежь.События. В смене принимают участие 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Это молодые политики, управленцы, представители органов власти и правоохранительных структур. "Дмитрий Артюхов рассказал участникам о Ямале, его социальной и экономической устойчивости, перспективах для молодых специалистов… Уровень безработицы на Ямале является самым низким в России и составляет всего 1,5%, а средний размер заработной платы вдвое превышает общероссийский и составляет 131 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что округ находится на первом месте по рождаемости в Уральском федеральном округе и на шестом среди субъектов России по итогам 2022 года. Каждый третий младенец — третий ребенок в семье, а каждая третья семья в округе — многодетная. Это следствие социальной направленности политики в регионе. Дмитрий Артюхов рассказал о системе госслужбы на Ямале: в оценку работы команд введены OKR. Внедрен бизнес-подход, и каждое ведомство оценивается по итогам работы за год. Методика предполагает постановку нескольких амбициозных целей на текущий год и ключевых результатов, которых необходимо достичь всей командой органа власти, уточняют власти. Для развития молодых управленцев используется собственная кадровая школа. С участниками работают известные федеральные тренеры и эксперты. Неформальная часть программы позволяет также устанавливать горизонтальные связи, это хорошо отражается на работе, вопросы решаются быстрее. Сам губернатор был участником проекта "Лидеры России", и отмечает, что такой опыт полезен для карьеры и личностного роста. "Сейчас большой конкурс, чтобы туда попасть. Негласное правило — все кадровые назначения стараемся делать из реального резерва. Участники кадровой школы получают объективную оценку экспертов, руководителей программы. Это дает нам более достоверную информацию", — приводятся в сообщении слова главы региона.

https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html

https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html

ямал

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)