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Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии

Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии - РИА Новости, 17.08.2023

Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии

Россия и институты ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии, в частности, в области превентивной дипломатии, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:39

2023-08-17T18:39

2023-08-17T18:39

центральная азия

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 авг – РИА Новости. Россия и институты ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии, в частности, в области превентивной дипломатии, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в Узбекистане. По данным пресс-службы, 17 августа временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе обсудили вопросы сотрудничества. "Договорились развивать сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии по вопросам регионального взаимодействия", - говорится в сообщении дипмиссии. Стороны также обсудили реализацию совместных проектов с российским участием. "Состоялся обмен мнениями о проводимых в Узбекистане преобразованиях, в том числе связанных с реализацией национальных целей и задач в области устойчивого развития", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890263977.html

центральная азия

россия

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центральная азия, россия, узбекистан, оон