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Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии - РИА Новости, 17.08.2023
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18:39 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/vzaimodeystvie-1890690168.html
Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии
Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии - РИА Новости, 17.08.2023
Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии
Россия и институты ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии, в частности, в области превентивной дипломатии, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:39
2023-08-17T18:39
центральная азия
россия
узбекистан
оон
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ТАШКЕНТ, 17 авг – РИА Новости. Россия и институты ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии, в частности, в области превентивной дипломатии, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в Узбекистане. По данным пресс-службы, 17 августа временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе обсудили вопросы сотрудничества. "Договорились развивать сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии по вопросам регионального взаимодействия", - говорится в сообщении дипмиссии. Стороны также обсудили реализацию совместных проектов с российским участием. "Состоялся обмен мнениями о проводимых в Узбекистане преобразованиях, в том числе связанных с реализацией национальных целей и задач в области устойчивого развития", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890263977.html
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центральная азия, россия, узбекистан, оон
Центральная Азия, Россия, Узбекистан, ООН
Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии

Посольство: Россия и ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 17 авг – РИА Новости. Россия и институты ООН будут развивать взаимодействие в Центральной Азии, в частности, в области превентивной дипломатии, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.
По данным пресс-службы, 17 августа временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе обсудили вопросы сотрудничества.
"Договорились развивать сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии по вопросам регионального взаимодействия", - говорится в сообщении дипмиссии.
Стороны также обсудили реализацию совместных проектов с российским участием. "Состоялся обмен мнениями о проводимых в Узбекистане преобразованиях, в том числе связанных с реализацией национальных целей и задач в области устойчивого развития", - добавили в пресс-службе.
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь
15 августа, 17:46
 
Центральная АзияРоссияУзбекистанООН
 
 
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