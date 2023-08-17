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Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье

Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2023

Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье

Многодетные семьи Подмосковья с низким доходом смогут получить новый вид выплаты. Подать заявку можно на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:16

2023-08-17T15:16

2023-08-17T15:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Многодетные семьи Подмосковья с низким доходом смогут получить новый вид выплаты. Подать заявку можно на портале госуслуг, сообщил телеканал "360"."На портале госуслуг Московской области есть большой блок социальных услуг. Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась еще одна электронная услуга — оформление новой ежегодной денежной выплаты", – рассказала министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.Размер пособия – 7 тысяч рублей. Для оформления выплаты потребуется заявление и ряд документов. Обратиться за услугой может один из родителей, дети которого обучаются в образовательных организациях Подмосковья. Важным условием является то, что доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума в регионе — 17 277 рублей. Необходимости оформлять новое заявление в случае, если семья получает услуги проактивно, нет.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)