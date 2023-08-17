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Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:16 17.08.2023
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Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье
Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2023
Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье
Многодетные семьи Подмосковья с низким доходом смогут получить новый вид выплаты. Подать заявку можно на портале госуслуг, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:16
2023-08-17T15:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Многодетные семьи Подмосковья с низким доходом смогут получить новый вид выплаты. Подать заявку можно на портале госуслуг, сообщил телеканал "360"."На портале госуслуг Московской области есть большой блок социальных услуг. Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась еще одна электронная услуга — оформление новой ежегодной денежной выплаты", – рассказала министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.Размер пособия – 7 тысяч рублей. Для оформления выплаты потребуется заявление и ряд документов. Обратиться за услугой может один из родителей, дети которого обучаются в образовательных организациях Подмосковья. Важным условием является то, что доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума в регионе — 17 277 рублей. Необходимости оформлять новое заявление в случае, если семья получает услуги проактивно, нет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новая выплата для многодетных семей появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу
Прохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Многодетные семьи Подмосковья с низким доходом смогут получить новый вид выплаты. Подать заявку можно на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".
"На портале госуслуг Московской области есть большой блок социальных услуг. Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась еще одна электронная услуга — оформление новой ежегодной денежной выплаты", – рассказала министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.
Размер пособия – 7 тысяч рублей. Для оформления выплаты потребуется заявление и ряд документов. Обратиться за услугой может один из родителей, дети которого обучаются в образовательных организациях Подмосковья. Важным условием является то, что доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума в регионе — 17 277 рублей. Необходимости оформлять новое заявление в случае, если семья получает услуги проактивно, нет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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