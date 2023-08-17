https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что не принял еще решение, будет ли участвовать в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:14
2023-08-17T20:14
2023-08-17T22:39
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что не принял еще решение, будет ли участвовать в президентских выборах в 2025 году."Я не принял никаких решений… Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение - я приму", - заявил Лукашенко в интервью."Сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное", - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что его будущее, и будущее власти зависит именно от этого. "Поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал, и даже в узком-узком своем семейном кругу, со своими детьми, с младшим сыном… не обсуждал эту тему. Сейчас не до этого", - отметил Лукашенко.Он также заявил, что считает своей задачей как главы страны сделать так, чтобы были созданы условия для принятия решений народом относительно своего будущего."Я буду убеждать, я буду рассказывать. Да и люди наши видят, что может быть, что мы можем потерять вот этот островок, где тихо, спокойно и жить можно", - пояснил Лукашенко. Он подчеркнул, что должен сделать так, чтобы народ принимал решения на основе предоставляемой информации.Лукашенко обратил внимание на то, что в мире идет информационная война, и заметил, что лучше воевать на информационном поле, чем участвовать в настоящей войне. По его словам, белорусские власти сопротивляются попыткам извне влиять на умы белорусов, а для власти важно "достучаться до человека, влезть ему в мозги"."Это главное направление работы для государства. Нужной дойти до каждого, поговорить с ним", - заключил Лукашенко, заметив, что в Белоруссии он и чиновники часто встречаются с людьми, выслушивают их проблемы.
https://ria.ru/20230817/otvet-1890702297.html
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890716228.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Лукашенко пока не принял решения об участии в выборах в 2025 году
МИНСК, 17 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью
украинской журналистке Диане Панченко, что не принял еще решение, будет ли участвовать в президентских выборах в 2025 году.
"Я не принял никаких решений… Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение - я приму", - заявил Лукашенко в интервью.
Лукашенко предупредил о жестком ответе, если Украина перейдет красные линии
"Сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что его будущее, и будущее власти зависит именно от этого. "Поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал, и даже в узком-узком своем семейном кругу, со своими детьми, с младшим сыном… не обсуждал эту тему. Сейчас не до этого", - отметил Лукашенко.
Он также заявил, что считает своей задачей как главы страны сделать так, чтобы были созданы условия для принятия решений народом относительно своего будущего.
"Я буду убеждать, я буду рассказывать. Да и люди наши видят, что может быть, что мы можем потерять вот этот островок, где тихо, спокойно и жить можно", - пояснил Лукашенко. Он подчеркнул, что должен сделать так, чтобы народ принимал решения на основе предоставляемой информации.
Лукашенко обратил внимание на то, что в мире идет информационная война, и заметил, что лучше воевать на информационном поле, чем участвовать в настоящей войне. По его словам, белорусские власти сопротивляются попыткам извне влиять на умы белорусов, а для власти важно "достучаться до человека, влезть ему в мозги".
"Это главное направление работы для государства. Нужной дойти до каждого, поговорить с ним", - заключил Лукашенко, заметив, что в Белоруссии он и чиновники часто встречаются с людьми, выслушивают их проблемы.
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако