https://ria.ru/20230817/vsu-1890578079.html

Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой

Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой - РИА Новости, 17.08.2023

Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой

ВСУ из-за постоянных артобстрелов со стороны РФ испытывают проблемы с организацией регулярного подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:15

2023-08-17T12:15

2023-08-17T12:15

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. ВСУ из-за постоянных артобстрелов со стороны РФ испытывают проблемы с организацией регулярного подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны под Белогоровкой, сообщил журналистам взятый в плен военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко. Ранее в понедельник представитель 2-го армейского корпуса Южной группировки войск сообщил о том, что бойцы РФ взяли в плен под Белогоровкой шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВСУ. "Ну, не очень хорошо было (с продовольствием и боеприпасами), с водой вообще были были проблемы, так как жаркие дни были, подносили нам очень мало, на всех не хватало, не всегда даже могли поднести. То же самое было и с едой, не хватало всем нормально покушать, так же и с боеприпасами. Они у нас были, но в очень ограниченном количестве, нельзя было расходовать их в (необходимом) количестве для отражения атаки", - рассказал Левко. По его словам, обстановка на данном участке фронта очень напряженная. "Каждый день был артобстрел, много раненых, в основном были тяжелые раненые, эвакуации практически не было. Те, кто не доживал с этими ранениями - ну, приходилось их там закапывать, так начальство говорило", - рассказал пленный. В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.

https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html

https://ria.ru/20230702/donbass-1881756308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр