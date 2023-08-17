https://ria.ru/20230817/vsu-1890578079.html
Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой
Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой - РИА Новости, 17.08.2023
Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой
ВСУ из-за постоянных артобстрелов со стороны РФ испытывают проблемы с организацией регулярного подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:15
2023-08-17T12:15
2023-08-17T12:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. ВСУ из-за постоянных артобстрелов со стороны РФ испытывают проблемы с организацией регулярного подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны под Белогоровкой, сообщил журналистам взятый в плен военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко. Ранее в понедельник представитель 2-го армейского корпуса Южной группировки войск сообщил о том, что бойцы РФ взяли в плен под Белогоровкой шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВСУ. "Ну, не очень хорошо было (с продовольствием и боеприпасами), с водой вообще были были проблемы, так как жаркие дни были, подносили нам очень мало, на всех не хватало, не всегда даже могли поднести. То же самое было и с едой, не хватало всем нормально покушать, так же и с боеприпасами. Они у нас были, но в очень ограниченном количестве, нельзя было расходовать их в (необходимом) количестве для отражения атаки", - рассказал Левко. По его словам, обстановка на данном участке фронта очень напряженная. "Каждый день был артобстрел, много раненых, в основном были тяжелые раненые, эвакуации практически не было. Те, кто не доживал с этими ранениями - ну, приходилось их там закапывать, так начальство говорило", - рассказал пленный. В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал о проблемах ВСУ с логистикой под Белогоровкой
Пленный: ВСУ испытывают проблемы с подвозом снарядов и провизии в Белогоровку
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. ВСУ из-за постоянных артобстрелов со стороны РФ испытывают проблемы с организацией регулярного подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны под Белогоровкой, сообщил журналистам взятый в плен военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко.
Ранее в понедельник представитель 2-го армейского корпуса Южной группировки войск сообщил о том, что бойцы РФ взяли в плен под Белогоровкой шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
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"Ну, не очень хорошо было (с продовольствием и боеприпасами), с водой вообще были были проблемы, так как жаркие дни были, подносили нам очень мало, на всех не хватало, не всегда даже могли поднести. То же самое было и с едой, не хватало всем нормально покушать, так же и с боеприпасами. Они у нас были, но в очень ограниченном количестве, нельзя было расходовать их в (необходимом) количестве для отражения атаки", - рассказал Левко.
По его словам, обстановка на данном участке фронта очень напряженная. "Каждый день был артобстрел, много раненых, в основном были тяжелые раненые, эвакуации практически не было. Те, кто не доживал с этими ранениями - ну, приходилось их там закапывать, так начальство говорило", - рассказал пленный.
В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
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