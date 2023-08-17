https://ria.ru/20230817/vooruzheniya-1890536085.html
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС
Украина на фоне ударов по объектам расположения своих ВВС спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:12
2023-08-17T09:12
2023-08-17T13:07
специальная военная операция на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина на фоне ударов по объектам расположения своих ВВС спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Киев и его союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp". "Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", - приводит издание слова чиновников. Как отмечается, украинские пилоты постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, а также советник министра обороны Украины Юрий Сак вновь заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы. Как пишет издание, Сак также призвал западных союзников ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230816/zavod-1890488146.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС
FT: ВСУ спешно меняют дислокацию важного вооружения из-за атак ВС России
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Украина на фоне ударов по объектам расположения своих ВВС спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, пишет газета Financial Times
со ссылкой на неназванных чиновников.
Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Киев и его союзники рассматривают удары РФ
по объектам на западе Украине
как попытку Москвы
разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp".
Посольство России раскрыло подробности удара по заводу SKF на Украине
"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", - приводит издание слова чиновников.
Как отмечается, украинские пилоты постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, а также советник министра обороны Украины Юрий Сак вновь заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы. Как пишет издание, Сак также призвал западных союзников ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
ВС России нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК