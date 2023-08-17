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СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 17.08.2023 (обновлено: 13:07 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/vooruzheniya-1890536085.html
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС
Украина на фоне ударов по объектам расположения своих ВВС спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:12
2023-08-17T13:07
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина на фоне ударов по объектам расположения своих ВВС спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Киев и его союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp". "Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", - приводит издание слова чиновников. Как отмечается, украинские пилоты постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, а также советник министра обороны Украины Юрий Сак вновь заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы. Как пишет издание, Сак также призвал западных союзников ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230816/zavod-1890488146.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890225459.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
СМИ: Киев спешно меняет дислокацию вооружения из-за ударов по объектам ВВС

FT: ВСУ спешно меняют дислокацию важного вооружения из-за атак ВС России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина на фоне ударов по объектам расположения своих ВВС спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Киев и его союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украине как попытку Москвы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, "использовавшихся для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp".
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"Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал", - приводит издание слова чиновников.
Как отмечается, украинские пилоты постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, а также советник министра обороны Украины Юрий Сак вновь заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы. Как пишет издание, Сак также призвал западных союзников ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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