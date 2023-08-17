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Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов - РИА Новости, 17.08.2023
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15:52 17.08.2023 (обновлено: 16:12 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/uvolnenie-1890649617.html
Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов
Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов - РИА Новости, 17.08.2023
Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов - с сегодняшнего дня в стране уволены все... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:52
2023-08-17T16:12
владимир зеленский
украина
одесская область
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов - с сегодняшнего дня в стране уволены все областные военкомы."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины (военкоматов - ред.)". Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Согласно решению СНБО предлагается принять решение о пребывании в должностях областных военкомов, прекратив практику их ротаций. При этом назначить на должности областных военкомов "лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины".Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
https://ria.ru/20230817/ssha-1890613242.html
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украина
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владимир зеленский, украина, одесская область, совет национальной безопасности и обороны украины
Владимир Зеленский, Украина, Одесская область, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увольнении всех областных военкомов

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов - с сегодняшнего дня в стране уволены все областные военкомы.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины (военкоматов - ред.)". Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
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Согласно решению СНБО предлагается принять решение о пребывании в должностях областных военкомов, прекратив практику их ротаций. При этом назначить на должности областных военкомов "лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины".
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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Владимир ЗеленскийУкраинаОдесская областьСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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