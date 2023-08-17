Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов
Зеленский ввел в действие решение СНБО об увольнении всех областных военкомов
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов - с сегодняшнего дня в стране уволены все областные военкомы.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины (военкоматов - ред.)". Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Согласно решению СНБО предлагается принять решение о пребывании в должностях областных военкомов, прекратив практику их ротаций. При этом назначить на должности областных военкомов "лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины".
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.