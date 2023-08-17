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Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 17.08.2023 (обновлено: 21:07 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890700965.html
Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине
Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине
США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они "подкармливают" самомнение Владимира Зеленского, заявил в интервью украинской журналистке... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:43
2023-08-17T21:07
специальная военная операция на украине
сша
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они "подкармливают" самомнение Владимира Зеленского, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Чем дальше будет идти война, тем (для американцев – ред.) лучше. Война – это дорого, и они этим хотят ослабить Россию. Им надо это. Но Украине это не надо… Украина – это не Зеленский. А Зеленский – он "герой", он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать. Ты герой?.. Какого романа, чьего ты романа герой", - сказал Лукашенко в интервью.Белорусский лидер подчеркнул, что украинский народ сегодня одурманен пропагандой. "Но это же так не будет продолжаться (вечно- ред.). Я сегодня наблюдаю за общественным мнением в Украине. Очень многие начинают реально давать оценку Зеленскому. Поэтому он и мечется: назначать выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить", - пояснил Лукашенко.Президент Белоруссии выразил сомнения в способности Зеленского выиграть гипотетические будущие президентские выборы. "Если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных - (начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл - ред.) Буданов там или еще кто-то – станет президентом. Кто-то из военных, но не он", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html
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сша, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Белоруссия, В мире
Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

Лукашенко: США подкармливают самомнение Зеленского из-за интереса в конфликте

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они "подкармливают" самомнение Владимира Зеленского, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Чем дальше будет идти война, тем (для американцев – ред.) лучше. Война – это дорого, и они этим хотят ослабить Россию. Им надо это. Но Украине это не надо… Украина – это не Зеленский. А Зеленский – он "герой", он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать. Ты герой?.. Какого романа, чьего ты романа герой", - сказал Лукашенко в интервью.
Белорусский лидер подчеркнул, что украинский народ сегодня одурманен пропагандой. "Но это же так не будет продолжаться (вечно- ред.). Я сегодня наблюдаю за общественным мнением в Украине. Очень многие начинают реально давать оценку Зеленскому. Поэтому он и мечется: назначать выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить", - пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии выразил сомнения в способности Зеленского выиграть гипотетические будущие президентские выборы. "Если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных - (начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл - ред.) Буданов там или еще кто-то – станет президентом. Кто-то из военных, но не он", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко
Вчера, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияВ мире
 
 
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