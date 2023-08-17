https://ria.ru/20230817/ukraina-1890700965.html

Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они "подкармливают" самомнение Владимира Зеленского, заявил в интервью украинской журналистке... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:43

2023-08-17T19:43

2023-08-17T21:07

специальная военная операция на украине

сша

украина

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они "подкармливают" самомнение Владимира Зеленского, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Чем дальше будет идти война, тем (для американцев – ред.) лучше. Война – это дорого, и они этим хотят ослабить Россию. Им надо это. Но Украине это не надо… Украина – это не Зеленский. А Зеленский – он "герой", он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать. Ты герой?.. Какого романа, чьего ты романа герой", - сказал Лукашенко в интервью.Белорусский лидер подчеркнул, что украинский народ сегодня одурманен пропагандой. "Но это же так не будет продолжаться (вечно- ред.). Я сегодня наблюдаю за общественным мнением в Украине. Очень многие начинают реально давать оценку Зеленскому. Поэтому он и мечется: назначать выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить", - пояснил Лукашенко.Президент Белоруссии выразил сомнения в способности Зеленского выиграть гипотетические будущие президентские выборы. "Если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных - (начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл - ред.) Буданов там или еще кто-то – станет президентом. Кто-то из военных, но не он", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

сша

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, в мире