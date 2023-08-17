https://ria.ru/20230817/ukraina-1890691583.html

В Крыму заявили, что НАТО уготовила Украине роль жертвы

В Крыму заявили, что НАТО уготовила Украине роль жертвы - РИА Новости, 17.08.2023

В Крыму заявили, что НАТО уготовила Украине роль жертвы

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что НАТО уготовило Украине роль жертвы и расходного материала. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:51

2023-08-17T18:51

2023-08-17T18:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир константинов

нато

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что НАТО уготовило Украине роль жертвы и расходного материала. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитируют западные СМИ, ранее заявил, что альянс будет поддерживать Украину до ее победы. "Подобные заявления лишь доказывают, что НАТО уготовило Украине, к сожалению, роль жертвы и расходного материала. Запад увяз на Украине. И чтобы выйти из сложившейся ситуации, ищутся различные подходы", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, цели российской спецоперации как раз призваны не позволить допустить приближения НАТО к границам России. При этом Константинов считает, что главное - "неизменный нейтральный статус" Украины, а часть ее территории должна стать "фактически буфером между нами и Северо-Атлантическим блоком". "Пусть там будет не одно, а скажем - три-четыре государственных образования. Это принципиального значения не имеет. Главное - реально контролируемый и неизменный нейтральный статус", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

россия

украина

республика крым

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, владимир константинов, нато, республика крым, ситуация в днр и лнр