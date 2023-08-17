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В Госдуме указали на ошибку в словах генсека НАТО по Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890669193.html
В Госдуме указали на ошибку в словах генсека НАТО по Украине
В Госдуме указали на ошибку в словах генсека НАТО по Украине - РИА Новости, 17.08.2023
В Госдуме указали на ошибку в словах генсека НАТО по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что генсек НАТО, видимо, допустил словесную ошибку, говоря об Украине, так как... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:03
2023-08-17T17:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
леонид ивлев
госдума рф
ситуация в днр и лнр
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что генсек НАТО, видимо, допустил словесную ошибку, говоря об Украине, так как победа в противостоянии может быть только за Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс будет поддерживать Украину до ее победы. Его слова приводит агентство Reuters. "То, что НАТО поддерживает любую страну, в том числе и Украину, в противостоянии с Россией, сомнений нет. Так происходит всю историю НАТО. А вот насчет победы Украины здесь Столтенберг просто, видимо, оговорился, допустил словесную ошибку и выдал желаемое за действительное. Победа будет наша, победа России", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, Столтенберг постоянно путает Украину с Россией. "Так было на конференции в Мадриде, когда он призвал "не поддерживать Украину". То же произошло в офисе НАТО при разговоре о территориальных уступках. Может ему пора обратиться к психиатру, а не руководить военным блоком?", - подчеркнул Ивлев.
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безопасность, россия, украина, леонид ивлев, госдума рф, ситуация в днр и лнр, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Йенс Столтенберг
В Госдуме указали на ошибку в словах генсека НАТО по Украине

Депутат Госдумы Ивлев: Столтенберг, видимо, оговорился, говоря о победе Украины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что генсек НАТО, видимо, допустил словесную ошибку, говоря об Украине, так как победа в противостоянии может быть только за Россией.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс будет поддерживать Украину до ее победы. Его слова приводит агентство Reuters.
"То, что НАТО поддерживает любую страну, в том числе и Украину, в противостоянии с Россией, сомнений нет. Так происходит всю историю НАТО. А вот насчет победы Украины здесь Столтенберг просто, видимо, оговорился, допустил словесную ошибку и выдал желаемое за действительное. Победа будет наша, победа России", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, Столтенберг постоянно путает Украину с Россией. "Так было на конференции в Мадриде, когда он призвал "не поддерживать Украину". То же произошло в офисе НАТО при разговоре о территориальных уступках. Может ему пора обратиться к психиатру, а не руководить военным блоком?", - подчеркнул Ивлев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЛеонид ИвлевГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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