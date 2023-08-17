https://ria.ru/20230817/ukraina-1890576023.html

На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией

На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 17.08.2023

На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией

Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:07

2023-08-17T12:07

2023-08-17T12:09

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией. "Из-за пожара в поле временно выключалась трансграничная воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Румыния. После осмотра следы пожара обнаружены вблизи Мукачево, последствия устранены. Также выключалась воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Венгрия. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении Минэнерго. Как добавили в Минэнерго, в минувшие сутки из-за боевых действий в Днепропетровской области остались без электроснабжения 20 населенных пунктов. Ряд потребителей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях также обесточены. В министерстве отметили, что в минувшие сутки импорт электроэнергии составил 3471 МВт.ч. Экспорт отсутствует.

https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, румыния, венгрия, укрэнерго