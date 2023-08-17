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На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 17.08.2023
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12:07 17.08.2023 (обновлено: 12:09 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890576023.html
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 17.08.2023
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией
Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:07
2023-08-17T12:09
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румыния
венгрия
укрэнерго
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией. "Из-за пожара в поле временно выключалась трансграничная воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Румыния. После осмотра следы пожара обнаружены вблизи Мукачево, последствия устранены. Также выключалась воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Венгрия. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении Минэнерго. Как добавили в Минэнерго, в минувшие сутки из-за боевых действий в Днепропетровской области остались без электроснабжения 20 населенных пунктов. Ряд потребителей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях также обесточены. В министерстве отметили, что в минувшие сутки импорт электроэнергии составил 3471 МВт.ч. Экспорт отсутствует.
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в мире, украина, румыния, венгрия, укрэнерго
В мире, Украина, Румыния, Венгрия, Укрэнерго
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией

Минэнерго Украины сообщило об отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией из-за пожара

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией.
«
"Из-за пожара в поле временно выключалась трансграничная воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Румыния. После осмотра следы пожара обнаружены вблизи Мукачево, последствия устранены. Также выключалась воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Венгрия. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении Минэнерго.
Как добавили в Минэнерго, в минувшие сутки из-за боевых действий в Днепропетровской области остались без электроснабжения 20 населенных пунктов. Ряд потребителей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях также обесточены.
В министерстве отметили, что в минувшие сутки импорт электроэнергии составил 3471 МВт.ч. Экспорт отсутствует.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры
8 июля, 20:53
 
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