https://ria.ru/20230817/ukraina-1890576023.html
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией - РИА Новости, 17.08.2023
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией
Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:07
2023-08-17T12:07
2023-08-17T12:09
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Украины в четверг сообщило в Telegram-канале о временном отключении линии электропередачи с Румынией и Венгрией. "Из-за пожара в поле временно выключалась трансграничная воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Румыния. После осмотра следы пожара обнаружены вблизи Мукачево, последствия устранены. Также выключалась воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Венгрия. Причины отключения выясняются", - говорится в сообщении Минэнерго. Как добавили в Минэнерго, в минувшие сутки из-за боевых действий в Днепропетровской области остались без электроснабжения 20 населенных пунктов. Ряд потребителей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях также обесточены. В министерстве отметили, что в минувшие сутки импорт электроэнергии составил 3471 МВт.ч. Экспорт отсутствует.
https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, венгрия, укрэнерго
В мире, Украина, Румыния, Венгрия, Укрэнерго
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией
Минэнерго Украины сообщило об отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией из-за пожара