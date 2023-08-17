https://ria.ru/20230817/ukraina-1890557045.html
Тройной удар. В США рассказали об антироссийском плане Вашингтона
Тройной удар. В США рассказали об антироссийском плане Вашингтона - РИА Новости, 17.08.2023
Тройной удар. В США рассказали об антироссийском плане Вашингтона
США несколько раз срывали мирные переговоры между Киевом и Москвой, стремясь истощить последнюю, пишет The American Conservative. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:08
2023-08-17T11:08
2023-08-17T17:01
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США несколько раз срывали мирные переговоры между Киевом и Москвой, стремясь истощить последнюю, пишет The American Conservative."Трижды в первые недели конфликта проводились переговоры, которые реально могли принести мир. <…> Обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО. Но каждый раз США пресекали попытки на корню", — говорится в публикации.По словам автора, уже на следующий день после начала российской спецоперации Зеленский дал понять, что готов говорить о нейтральном статусе и отказаться от стремления в альянс. Тем не менее Вашингтон заявил, что "это не дипломатия", и переговоры были сорваны.Второй попыткой заключить мир стали переговоры при посредничестве бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, отмечает The American Conservative. Тот предложил Украине отказаться от НАТО, создав вместо этого армию по израильской модели. Но, по словам политика, в то время как Путин говорил, что есть шансы добиться прекращения огня, в Белом доме утверждали, что это невозможно, и наложили вето на переговоры.Еще одна попытка состоялась на территории Турции, напоминает автор. Тогда, подчеркивает он, шансы на подписание мирного договора были высоки, но переговоры снова сорвались из-за США, которых не устраивало мирное урегулирование конфликта. В Госдепе заявили, что "это война, которая во многом больше, чем Россия, и больше, чем Украина".В Москве не раз заявляли, что готовы к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры. В Кремле отмечали, что высоко ценят усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230817/polsha-1890517219.html
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в мире, киев, москва, нато, государственный департамент сша
В мире, Киев, Москва, НАТО, Государственный департамент США
Тройной удар. В США рассказали об антироссийском плане Вашингтона
ТАС: США трижды срывали мирные переговоры России и Украины
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
США несколько раз срывали мирные переговоры между Киевом и Москвой, стремясь истощить последнюю, пишет The American Conservative
.
"Трижды в первые недели конфликта проводились переговоры, которые реально могли принести мир. <…> Обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО. Но каждый раз США пресекали попытки на корню", — говорится в публикации.
По словам автора, уже на следующий день после начала российской спецоперации Зеленский дал понять, что готов говорить о нейтральном статусе и отказаться от стремления в альянс. Тем не менее Вашингтон заявил, что "это не дипломатия", и переговоры были сорваны.
Второй попыткой заключить мир стали переговоры при посредничестве бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, отмечает The American Conservative. Тот предложил Украине отказаться от НАТО, создав вместо этого армию по израильской модели. Но, по словам политика, в то время как Путин говорил, что есть шансы добиться прекращения огня, в Белом доме утверждали, что это невозможно, и наложили вето на переговоры.
Украина проигрывает. В Польше заявили о подготовке к войне
Еще одна попытка состоялась на территории Турции, напоминает автор. Тогда, подчеркивает он, шансы на подписание мирного договора были высоки, но переговоры снова сорвались из-за США, которых не устраивало мирное урегулирование конфликта. В Госдепе заявили, что "это война, которая во многом больше, чем Россия, и больше, чем Украина".
В Москве не раз заявляли, что готовы к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры. В Кремле отмечали, что высоко ценят усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта в мирное русло, но пока это невозможно.
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