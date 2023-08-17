https://ria.ru/20230817/uchebnye_zavedeniya-1890584043.html

Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году

Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году - РИА Новости, 17.08.2023

Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году

В Липецкой области прошла проверка готовности школ и детских садов к началу нового учебного года; все общеобразовательные и дошкольные учреждения полностью... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:25

2023-08-17T12:25

2023-08-17T12:25

липецкая область

игорь артамонов

школа

детские сады

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ЛИПЕЦК, 17 авг - РИА Новости. В Липецкой области прошла проверка готовности школ и детских садов к началу нового учебного года; все общеобразовательные и дошкольные учреждения полностью готовы к 1 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что приемная комиссия проинспектировала 266 школ и 302 детских сада. В первую очередь, проверяющие оценивали безопасность — пожарную и антитеррористическую. Проверили состояние классов, спортзалов, библиотек. По словам Артамонова, повышенное внимание уделили соблюдению санитарных норм. "Радует, что недочетов было минимальное количество, они были несущественные. Устранили их в кратчайшие сроки", - отметил губернатор. Артамонов подчеркнул, что теперь все школы и детсады Липецкой области полностью готовы принять воспитанников 1 сентября.

https://ria.ru/20230810/sambo-1889211597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, школа, детские сады