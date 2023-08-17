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Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году
Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году - РИА Новости, 17.08.2023
Школы и детсады Липецкой области полностью готовы к новому учебному году
В Липецкой области прошла проверка готовности школ и детских садов к началу нового учебного года; все общеобразовательные и дошкольные учреждения полностью... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:25
2023-08-17T12:25
2023-08-17T12:25
липецкая область
игорь артамонов
школа
детские сады
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ЛИПЕЦК, 17 авг - РИА Новости. В Липецкой области прошла проверка готовности школ и детских садов к началу нового учебного года; все общеобразовательные и дошкольные учреждения полностью готовы к 1 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что приемная комиссия проинспектировала 266 школ и 302 детских сада. В первую очередь, проверяющие оценивали безопасность — пожарную и антитеррористическую. Проверили состояние классов, спортзалов, библиотек. По словам Артамонова, повышенное внимание уделили соблюдению санитарных норм. "Радует, что недочетов было минимальное количество, они были несущественные. Устранили их в кратчайшие сроки", - отметил губернатор. Артамонов подчеркнул, что теперь все школы и детсады Липецкой области полностью готовы принять воспитанников 1 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, школа, детские сады
Липецкая область, Игорь Артамонов, Школа, Детские сады
ЛИПЕЦК, 17 авг - РИА Новости. В Липецкой области прошла проверка готовности школ и детских садов к началу нового учебного года; все общеобразовательные и дошкольные учреждения полностью готовы к 1 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что приемная комиссия проинспектировала 266 школ и 302 детских сада. В первую очередь, проверяющие оценивали безопасность — пожарную и антитеррористическую. Проверили состояние классов, спортзалов, библиотек.
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По словам Артамонова
, повышенное внимание уделили соблюдению санитарных норм.
"Радует, что недочетов было минимальное количество, они были несущественные. Устранили их в кратчайшие сроки", - отметил губернатор.
Артамонов подчеркнул, что теперь все школы и детсады Липецкой области полностью готовы принять воспитанников 1 сентября.