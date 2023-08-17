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В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны - РИА Новости, 17.08.2023
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10:18 17.08.2023 (обновлено: 10:19 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/turtsiya-1890545233.html
В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны
В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны - РИА Новости, 17.08.2023
В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны
Сообщения арабских СМИ о заключении соглашения между властями Ливии и Турции в лице ее министра обороны о сдаче этой стране в аренду порта Аль-Хумс на востоке... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:18
2023-08-17T10:19
турция
ливия
в мире
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БЕНГАЗИ, 17 авг - РИА Новости. Сообщения арабских СМИ о заключении соглашения между властями Ливии и Турции в лице ее министра обороны о сдаче этой стране в аренду порта Аль-Хумс на востоке Ливии не соответствуют действительности, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хамуда.Ранее ливийские СМИ передали, что Ливия заключила контракт с Турцией, который позволит ей взять в аренду порт Аль-Хумс на 99 лет, чтобы использовать его в военных целях для нужд военно-воздушных и военно-морских сил Турции. Подобные сообщения со ссылкой на неназванные источники ранее опубликовали и турецкие СМИ, не представив при этом комментариев со стороны властей страны по данной ситуации. РИА Новости направило запрос в министерство национальной обороны Турции."Это не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.
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турция, ливия, в мире
Турция, Ливия, В мире
В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны

Власти Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖитель Ливии с флагом страны
Житель Ливии с флагом страны - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Житель Ливии с флагом страны. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 17 авг - РИА Новости. Сообщения арабских СМИ о заключении соглашения между властями Ливии и Турции в лице ее министра обороны о сдаче этой стране в аренду порта Аль-Хумс на востоке Ливии не соответствуют действительности, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хамуда.
Ранее ливийские СМИ передали, что Ливия заключила контракт с Турцией, который позволит ей взять в аренду порт Аль-Хумс на 99 лет, чтобы использовать его в военных целях для нужд военно-воздушных и военно-морских сил Турции. Подобные сообщения со ссылкой на неназванные источники ранее опубликовали и турецкие СМИ, не представив при этом комментариев со стороны властей страны по данной ситуации. РИА Новости направило запрос в министерство национальной обороны Турции.
«
"Это не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.
 
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