https://ria.ru/20230817/turtsiya-1890545233.html

В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны

В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны - РИА Новости, 17.08.2023

В Ливии опровергли сообщения СМИ об аренде Турцией порта на востоке страны

Сообщения арабских СМИ о заключении соглашения между властями Ливии и Турции в лице ее министра обороны о сдаче этой стране в аренду порта Аль-Хумс на востоке... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:18

2023-08-17T10:18

2023-08-17T10:19

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БЕНГАЗИ, 17 авг - РИА Новости. Сообщения арабских СМИ о заключении соглашения между властями Ливии и Турции в лице ее министра обороны о сдаче этой стране в аренду порта Аль-Хумс на востоке Ливии не соответствуют действительности, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хамуда.Ранее ливийские СМИ передали, что Ливия заключила контракт с Турцией, который позволит ей взять в аренду порт Аль-Хумс на 99 лет, чтобы использовать его в военных целях для нужд военно-воздушных и военно-морских сил Турции. Подобные сообщения со ссылкой на неназванные источники ранее опубликовали и турецкие СМИ, не представив при этом комментариев со стороны властей страны по данной ситуации. РИА Новости направило запрос в министерство национальной обороны Турции."Это не соответствует действительности", - отметил собеседник агентства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, ливия, в мире