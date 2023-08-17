СМИ сообщили о создании Турцией военной базы в ливийском Хомсе
Haber7: Турция арендовала на 99 лет порт Хомс в Ливии для создания военной базы
© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого военно-морского флота
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого военно-морского флота. Архивное фото
АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Ряд турецких СМИ сообщают о том, что Турция якобы взяла в длительную аренду ливийский порт Хомс, где создаст свою военную базу, официальных комментариев турецких властей на этот счет пока нет.
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"Стало известно, что Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс, расположенный на средиземноморском побережье Ливии, для создания военной базы. С помощью военной базы, которая будет создана в порту и передана турецким вооруженным силам, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов. По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие национальные комплексы БПЛА и системы ПВО, обеспечившие успех операции в Ливии", - передает портал Haber7 со ссылкой на свои источники.
В свою очередь турецкий портал Sanayi ve Savunma сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что соглашение об аренде Турцией ливийского порта Хомс, будет подписано во время визита турецкой делегации в Триполи, её возглавит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Дата визита в сообщении не приводлится.
Турецкая газета Star, которая также приводит похожие сведения, в своем сообщении ссылается на соответствующие предположения находящегося в Анкаре Института исследования России (RUSEN).
Комментариев со стороны турецких властей по данной ситуации издания не приводят. РИА Новости направило запрос в министерство национальной обороны Турции.