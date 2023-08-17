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СМИ сообщили о создании Турцией военной базы в ливийском Хомсе - РИА Новости, 17.08.2023
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08:35 17.08.2023 (обновлено: 08:48 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/turtsiya-1890532356.html
СМИ сообщили о создании Турцией военной базы в ливийском Хомсе
СМИ сообщили о создании Турцией военной базы в ливийском Хомсе - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ сообщили о создании Турцией военной базы в ливийском Хомсе
Ряд турецких СМИ сообщают о том, что Турция якобы взяла в длительную аренду ливийский порт Хомс, где создаст свою военную базу, официальных комментариев... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:35
2023-08-17T08:48
в мире
турция
хомс (город)
ливия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Ряд турецких СМИ сообщают о том, что Турция якобы взяла в длительную аренду ливийский порт Хомс, где создаст свою военную базу, официальных комментариев турецких властей на этот счет пока нет. "Стало известно, что Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс, расположенный на средиземноморском побережье Ливии, для создания военной базы. С помощью военной базы, которая будет создана в порту и передана турецким вооруженным силам, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов. По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие национальные комплексы БПЛА и системы ПВО, обеспечившие успех операции в Ливии", - передает портал Haber7 со ссылкой на свои источники. В свою очередь турецкий портал Sanayi ve Savunma сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что соглашение об аренде Турцией ливийского порта Хомс, будет подписано во время визита турецкой делегации в Триполи, её возглавит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Дата визита в сообщении не приводлится. Турецкая газета Star, которая также приводит похожие сведения, в своем сообщении ссылается на соответствующие предположения находящегося в Анкаре Института исследования России (RUSEN). Комментариев со стороны турецких властей по данной ситуации издания не приводят. РИА Новости направило запрос в министерство национальной обороны Турции.
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турция
хомс (город)
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в мире, турция, хомс (город), ливия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Хомс (город), Ливия, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ сообщили о создании Турцией военной базы в ливийском Хомсе

Haber7: Турция арендовала на 99 лет порт Хомс в Ливии для создания военной базы

© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого военно-морского флота
Корабль турецкого военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого военно-морского флота. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Ряд турецких СМИ сообщают о том, что Турция якобы взяла в длительную аренду ливийский порт Хомс, где создаст свою военную базу, официальных комментариев турецких властей на этот счет пока нет.
«
"Стало известно, что Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс, расположенный на средиземноморском побережье Ливии, для создания военной базы. С помощью военной базы, которая будет создана в порту и передана турецким вооруженным силам, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов. По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие национальные комплексы БПЛА и системы ПВО, обеспечившие успех операции в Ливии", - передает портал Haber7 со ссылкой на свои источники.
В свою очередь турецкий портал Sanayi ve Savunma сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что соглашение об аренде Турцией ливийского порта Хомс, будет подписано во время визита турецкой делегации в Триполи, её возглавит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Дата визита в сообщении не приводлится.
Турецкая газета Star, которая также приводит похожие сведения, в своем сообщении ссылается на соответствующие предположения находящегося в Анкаре Института исследования России (RUSEN).
Комментариев со стороны турецких властей по данной ситуации издания не приводят. РИА Новости направило запрос в министерство национальной обороны Турции.
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