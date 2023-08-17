https://ria.ru/20230817/trevoga-1890657596.html

В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023

В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:24

2023-08-17T16:24

2023-08-17T16:29

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 16.19 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230817/trevoga-1890626018.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы рф