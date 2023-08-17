https://ria.ru/20230817/trevoga-1890657596.html
В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023
В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:24
2023-08-17T16:24
2023-08-17T16:29
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 16.19 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230817/trevoga-1890626018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и Харьковской области Украины