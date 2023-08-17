https://ria.ru/20230817/torgovlya-1890678701.html
Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов
Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:39
2023-08-17T17:39
2023-08-17T17:39
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять дополнительные меры, направленные... на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках", - говорится в сообщении. Президент также поручил поддержать реализацию российских товаров субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе за рубежом, предусмотрев мониторинг эффективности таких мер. Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 декабря.
https://ria.ru/20230725/biznes-1886224097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов
Путин поручил подготовить меры продвижения маркетплейсов из России за рубежом