https://ria.ru/20230817/torgovlya-1890678701.html

Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов

Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поручил подготовить меры продвижения российских маркетплейсов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:39

2023-08-17T17:39

2023-08-17T17:39

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры продвижения российских электронных торговых площадок, в том числе маркетплейсов, за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять дополнительные меры, направленные... на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках", - говорится в сообщении. Президент также поручил поддержать реализацию российских товаров субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе за рубежом, предусмотрев мониторинг эффективности таких мер. Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 декабря.

https://ria.ru/20230725/biznes-1886224097.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин