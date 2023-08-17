Рейтинг@Mail.ru
Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
14:48 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/tatarstan-1890627725.html
Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний
Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний - РИА Новости, 17.08.2023
Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний
Более 160 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Китая и других стран примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который пройдет в Казани с 31... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:48
2023-08-17T14:48
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_0:26:3087:1762_1920x0_80_0_0_5e7d6bdee15fc022b1d612cb841d82f4.jpg
КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Более 160 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Китая и других стран примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который пройдет в Казани с 31 августа по 2 сентября и будет приурочен в этом году к 80-летию начала добычи нефти в Татарстане, сообщает министерство промышленности и торговли республики на сайте. "В Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие более 160 компаний, в том числе из зарубежных стран - Ирана, КНР, Республики Беларусь, Республики Камерун, Республики Узбекистан и других", - говорится в сообщении. Как отмечают организаторы, форум проводится при поддержке главы и правительства Татарстана и является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, эффективной площадкой сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, обмена идеями по ключевым темам отрасли. Традиционно нефтегазохимический форум объединит под своим началом международную выставку "TatOilExpo", четыре международных и всероссийскую конференции, шесть круглых столов, четыре дня поставщика и другие мероприятия. Пленарное заседание будет посвящено перспективам развития нефтегазовых компаний России в современных условиях. Также среди тем обсуждения форума современные вызовы на пути технологического суверенитета нефтегазохимического комплекса, лучшие практики цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, приоритетные направления повышения энергоресурсоэффективности ТЭК России, использование традиционных и нетрадиционных ресурсов, перспективы развития малотоннажной химии, новые рынки сбыта в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ. Нефтегазохимическая выставка "TatOilExpo-2023" объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" при поддержке Минпромторга РФ, Минприроды РФ.
https://ria.ru/20230811/neft-1889506627.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_091ef34d6b8de6e9441a9d50ed75055f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), нефть
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Нефть

Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки компании "Татнефть"
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Более 160 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Китая и других стран примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который пройдет в Казани с 31 августа по 2 сентября и будет приурочен в этом году к 80-летию начала добычи нефти в Татарстане, сообщает министерство промышленности и торговли республики на сайте.
«
"В Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие более 160 компаний, в том числе из зарубежных стран - Ирана, КНР, Республики Беларусь, Республики Камерун, Республики Узбекистан и других", - говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы, форум проводится при поддержке главы и правительства Татарстана и является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, эффективной площадкой сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, обмена идеями по ключевым темам отрасли.
Традиционно нефтегазохимический форум объединит под своим началом международную выставку "TatOilExpo", четыре международных и всероссийскую конференции, шесть круглых столов, четыре дня поставщика и другие мероприятия.
Пленарное заседание будет посвящено перспективам развития нефтегазовых компаний России в современных условиях. Также среди тем обсуждения форума современные вызовы на пути технологического суверенитета нефтегазохимического комплекса, лучшие практики цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, приоритетные направления повышения энергоресурсоэффективности ТЭК России, использование традиционных и нетрадиционных ресурсов, перспективы развития малотоннажной химии, новые рынки сбыта в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Нефтегазохимическая выставка "TatOilExpo-2023" объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.
Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" при поддержке Минпромторга РФ, Минприроды РФ.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Ученые КФУ выпустили монографию по подземному облагораживанию нефти
11 августа, 11:48
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала