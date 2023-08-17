https://ria.ru/20230817/tatarstan-1890627725.html

Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний

Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний - РИА Новости, 17.08.2023

Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний

Более 160 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Китая и других стран примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который пройдет в Казани с 31... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:48

2023-08-17T14:48

2023-08-17T14:48

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

нефть

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КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Более 160 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Китая и других стран примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который пройдет в Казани с 31 августа по 2 сентября и будет приурочен в этом году к 80-летию начала добычи нефти в Татарстане, сообщает министерство промышленности и торговли республики на сайте. "В Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие более 160 компаний, в том числе из зарубежных стран - Ирана, КНР, Республики Беларусь, Республики Камерун, Республики Узбекистан и других", - говорится в сообщении. Как отмечают организаторы, форум проводится при поддержке главы и правительства Татарстана и является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, эффективной площадкой сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, обмена идеями по ключевым темам отрасли. Традиционно нефтегазохимический форум объединит под своим началом международную выставку "TatOilExpo", четыре международных и всероссийскую конференции, шесть круглых столов, четыре дня поставщика и другие мероприятия. Пленарное заседание будет посвящено перспективам развития нефтегазовых компаний России в современных условиях. Также среди тем обсуждения форума современные вызовы на пути технологического суверенитета нефтегазохимического комплекса, лучшие практики цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, приоритетные направления повышения энергоресурсоэффективности ТЭК России, использование традиционных и нетрадиционных ресурсов, перспективы развития малотоннажной химии, новые рынки сбыта в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ. Нефтегазохимическая выставка "TatOilExpo-2023" объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" при поддержке Минпромторга РФ, Минприроды РФ.

https://ria.ru/20230811/neft-1889506627.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), нефть