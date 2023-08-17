Татарстанский нефтегазохимический форум соберет более 160 компаний
Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Более 160 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Китая и других стран примут участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который пройдет в Казани с 31 августа по 2 сентября и будет приурочен в этом году к 80-летию начала добычи нефти в Татарстане, сообщает министерство промышленности и торговли республики на сайте.
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"В Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие более 160 компаний, в том числе из зарубежных стран - Ирана, КНР, Республики Беларусь, Республики Камерун, Республики Узбекистан и других", - говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы, форум проводится при поддержке главы и правительства Татарстана и является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России, эффективной площадкой сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, обмена идеями по ключевым темам отрасли.
Традиционно нефтегазохимический форум объединит под своим началом международную выставку "TatOilExpo", четыре международных и всероссийскую конференции, шесть круглых столов, четыре дня поставщика и другие мероприятия.
Пленарное заседание будет посвящено перспективам развития нефтегазовых компаний России в современных условиях. Также среди тем обсуждения форума современные вызовы на пути технологического суверенитета нефтегазохимического комплекса, лучшие практики цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, приоритетные направления повышения энергоресурсоэффективности ТЭК России, использование традиционных и нетрадиционных ресурсов, перспективы развития малотоннажной химии, новые рынки сбыта в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Нефтегазохимическая выставка "TatOilExpo-2023" объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.
Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" при поддержке Минпромторга РФ, Минприроды РФ.