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Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО - РИА Новости, 17.08.2023
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21:22 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/svo-1890711489.html
Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО
Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО
Российское руководство не предупреждало Минск заранее о планах по началу специальной военной операции на Украине, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:22
2023-08-17T21:22
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белоруссия
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Российское руководство не предупреждало Минск заранее о планах по началу специальной военной операции на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вы видели его (президента РФ Владимир Путина - ред.) выступление по телевизору (24 февраля 2022 года - ред.), я тоже. У нас не было никогда разговора вот, прямо, в канун военных действий... Я вам клянусь, что у нас не было разговора, о том что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное – за несколько дней или за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались... Он мне дословно сказал – впервые вам об этом говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация: если не дай Бог, что случится – мы же союзники – ты прикрой меня пожалуйста". И в первые дни СВО, если вы помните, я сделал заявление, что стрелять русским в спину мы не позволим", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube. Президент Белоруссии пояснил, что Владимир Путин опасался удара со стороны Запада, в районе стыка границ Украины, Белоруссии и Польши.
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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, youtube
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, YouTube
Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО

Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его заранее о начале СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Российское руководство не предупреждало Минск заранее о планах по началу специальной военной операции на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вы видели его (президента РФ Владимир Путина - ред.) выступление по телевизору (24 февраля 2022 года - ред.), я тоже. У нас не было никогда разговора вот, прямо, в канун военных действий... Я вам клянусь, что у нас не было разговора, о том что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное – за несколько дней или за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались... Он мне дословно сказал – впервые вам об этом говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация: если не дай Бог, что случится – мы же союзники – ты прикрой меня пожалуйста". И в первые дни СВО, если вы помните, я сделал заявление, что стрелять русским в спину мы не позволим", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube.
Президент Белоруссии пояснил, что Владимир Путин опасался удара со стороны Запада, в районе стыка границ Украины, Белоруссии и Польши.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"Если сейчас не остановитесь". Лукашенко предрек исчезновение Украины
Вчера, 20:49
 
В миреУкраинаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинYouTube
 
 
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