https://ria.ru/20230817/svo-1890711489.html

Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО

Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко рассказал, что Путин не предупреждал его о начале СВО

Российское руководство не предупреждало Минск заранее о планах по началу специальной военной операции на Украине, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:22

2023-08-17T21:22

2023-08-17T21:22

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Российское руководство не предупреждало Минск заранее о планах по началу специальной военной операции на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вы видели его (президента РФ Владимир Путина - ред.) выступление по телевизору (24 февраля 2022 года - ред.), я тоже. У нас не было никогда разговора вот, прямо, в канун военных действий... Я вам клянусь, что у нас не было разговора, о том что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное – за несколько дней или за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались... Он мне дословно сказал – впервые вам об этом говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация: если не дай Бог, что случится – мы же союзники – ты прикрой меня пожалуйста". И в первые дни СВО, если вы помните, я сделал заявление, что стрелять русским в спину мы не позволим", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube. Президент Белоруссии пояснил, что Владимир Путин опасался удара со стороны Запада, в районе стыка границ Украины, Белоруссии и Польши.

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/lukashenko-1890708016.html

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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, youtube