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На Камчатке заключили под стражу мужчину, избившего сотрудницу кафе - РИА Новости, 17.08.2023
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09:48 17.08.2023 (обновлено: 10:59 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/sud-1890541240.html
На Камчатке заключили под стражу мужчину, избившего сотрудницу кафе
На Камчатке заключили под стражу мужчину, избившего сотрудницу кафе - РИА Новости, 17.08.2023
На Камчатке заключили под стражу мужчину, избившего сотрудницу кафе
Суд на Камчатке арестовал мужчину, жестоко избившего сотрудницу кафе в поселке Сокоч Елизовского района, сообщил журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:48
2023-08-17T10:59
происшествия
камчатка
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Суд на Камчатке арестовал мужчину, жестоко избившего сотрудницу кафе в поселке Сокоч Елизовского района, сообщил журналистам старший помощник руководителя краевого главка Следственного комитета Алексей Пузырев.&quot;По ходатайству следователя &lt;…&gt; 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — сказал он.Инцидент в кафе произошел 15 августа. На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, как мужчина, работавший в кафе поваром, зверски избивает 39-летнюю официантку, в том числе ногами по голове.После того как вмешались очевидцы происшествия, мужчина скрылся, но вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что он приехал на Камчатку из Краснодарского края. Пострадавшая сейчас находится в отделении челюстно-лицевой хирургии Камчатской краевой больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
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происшествия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке заключили под стражу мужчину, избившего сотрудницу кафе

Суд на Камчатке заключил под стражу мужчину, жестоко избившего сотрудницу кафе

© Кадр записи камеры видеонаблюденияПовар, избивший сотрудницу кафе в поселке Сокоч
Повар, избивший сотрудницу кафе в поселке Сокоч
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Суд на Камчатке арестовал мужчину, жестоко избившего сотрудницу кафе в поселке Сокоч Елизовского района, сообщил журналистам старший помощник руководителя краевого главка Следственного комитета Алексей Пузырев.
«

"По ходатайству следователя <…> 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.

Инцидент в кафе произошел 15 августа. На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, как мужчина, работавший в кафе поваром, зверски избивает 39-летнюю официантку, в том числе ногами по голове.
После того как вмешались очевидцы происшествия, мужчина скрылся, но вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что он приехал на Камчатку из Краснодарского края.
Пострадавшая сейчас находится в отделении челюстно-лицевой хирургии Камчатской краевой больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
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