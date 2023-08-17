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Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое - РИА Новости, 17.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:13 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/stroitelstvo-1890671272.html
Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое
Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое - РИА Новости, 17.08.2023
Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках "Честного маршрута" проконтролировал ход строительства объектов в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:13
2023-08-17T17:13
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
салехард
ноябрьск
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 17 авг - РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках "Честного маршрута" проконтролировал ход строительства объектов в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Честный маршрут" — это поездка по региону, которую губернатор проводит ежегодно. В этом году "Честный маршрут" стартовал 13 августа в Салехарде. Он завершится 25 августа в Ноябрьске. Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около 1,5 тысячи километров, посетив 14 населенных пунктов. По пути в Новый Уренгой Дмитрий Артюхов заехал в поселки Правохеттинский и Пангоды в Надымском районе. В Правохеттинском губернатор посмотрел, как идет ремонт главной дороги. В Пангодах состоялась встреча с жителями. Губернатор поддержал инициативу по обустройству детской площадки в районе финского жилого комплекса номе два. В микрорайоне живут 700 семей. Местный житель рассказал, что в доме его товарища, который сейчас участвует в СВО, непогода разрушила крышу, дождем залило всю мебель. Теперь квартира нуждается в ремонте. Договорились решить этот вопрос. Жители попросили также улучшить освещение дорог и тротуаров. В этом году в Пангодах ремонтируют внутридворовые проезды в семи дворах, отмечает пресс-служба. В Новом Уренгое Артюхов осмотрел ход реконструкции дорог по улицам Магистральная, Таежная, Южная магистраль и Геологоразведчиков. Работы там выполняются комплексно: с заменой пролегающих под трассами инженерных сетей, бордюров, устройством новых широких тротуаров, современного освещения. Обновляются остановочные павильоны. Губернатор оценил, как идет строительство школы с бассейном для 800 учеников в микрорайоне Тундровый. Фундамент и каркас здания полностью готовы. При строительстве использовали системы термостабилизации грунта — он будет охлаждаться горизонтально и вертикально. Сейчас на объекте завершаются фасадные работы, монтаж внутренних перегородок, утепление и гидроизоляция кровли и стен. Начата установка оконных блоков, витражей, уточняют власти.
https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html
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новый уренгой
салехард
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новый уренгой, салехард, ноябрьск, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Дмитрий Артюхов

Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 17 авг - РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках "Честного маршрута" проконтролировал ход строительства объектов в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Честный маршрут" — это поездка по региону, которую губернатор проводит ежегодно. В этом году "Честный маршрут" стартовал 13 августа в Салехарде. Он завершится 25 августа в Ноябрьске. Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около 1,5 тысячи километров, посетив 14 населенных пунктов.
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15 августа, 14:53
По пути в Новый Уренгой Дмитрий Артюхов заехал в поселки Правохеттинский и Пангоды в Надымском районе.
В Правохеттинском губернатор посмотрел, как идет ремонт главной дороги. В Пангодах состоялась встреча с жителями. Губернатор поддержал инициативу по обустройству детской площадки в районе финского жилого комплекса номе два. В микрорайоне живут 700 семей.
Местный житель рассказал, что в доме его товарища, который сейчас участвует в СВО, непогода разрушила крышу, дождем залило всю мебель. Теперь квартира нуждается в ремонте. Договорились решить этот вопрос. Жители попросили также улучшить освещение дорог и тротуаров. В этом году в Пангодах ремонтируют внутридворовые проезды в семи дворах, отмечает пресс-служба.
В Новом Уренгое Артюхов осмотрел ход реконструкции дорог по улицам Магистральная, Таежная, Южная магистраль и Геологоразведчиков. Работы там выполняются комплексно: с заменой пролегающих под трассами инженерных сетей, бордюров, устройством новых широких тротуаров, современного освещения. Обновляются остановочные павильоны.
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Губернатор оценил, как идет строительство школы с бассейном для 800 учеников в микрорайоне Тундровый. Фундамент и каркас здания полностью готовы. При строительстве использовали системы термостабилизации грунта — он будет охлаждаться горизонтально и вертикально. Сейчас на объекте завершаются фасадные работы, монтаж внутренних перегородок, утепление и гидроизоляция кровли и стен. Начата установка оконных блоков, витражей, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойСалехардНоябрьскДмитрий Артюхов
 
 
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