https://ria.ru/20230817/stroitelstvo-1890671272.html

Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое

Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое - РИА Новости, 17.08.2023

Губернатор ЯНАО проинспектировал возведение объектов в Новом Уренгое

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках "Честного маршрута" проконтролировал ход строительства объектов в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:13

2023-08-17T17:13

2023-08-17T17:13

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

салехард

ноябрьск

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 17 авг - РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках "Честного маршрута" проконтролировал ход строительства объектов в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Честный маршрут" — это поездка по региону, которую губернатор проводит ежегодно. В этом году "Честный маршрут" стартовал 13 августа в Салехарде. Он завершится 25 августа в Ноябрьске. Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около 1,5 тысячи километров, посетив 14 населенных пунктов. По пути в Новый Уренгой Дмитрий Артюхов заехал в поселки Правохеттинский и Пангоды в Надымском районе. В Правохеттинском губернатор посмотрел, как идет ремонт главной дороги. В Пангодах состоялась встреча с жителями. Губернатор поддержал инициативу по обустройству детской площадки в районе финского жилого комплекса номе два. В микрорайоне живут 700 семей. Местный житель рассказал, что в доме его товарища, который сейчас участвует в СВО, непогода разрушила крышу, дождем залило всю мебель. Теперь квартира нуждается в ремонте. Договорились решить этот вопрос. Жители попросили также улучшить освещение дорог и тротуаров. В этом году в Пангодах ремонтируют внутридворовые проезды в семи дворах, отмечает пресс-служба. В Новом Уренгое Артюхов осмотрел ход реконструкции дорог по улицам Магистральная, Таежная, Южная магистраль и Геологоразведчиков. Работы там выполняются комплексно: с заменой пролегающих под трассами инженерных сетей, бордюров, устройством новых широких тротуаров, современного освещения. Обновляются остановочные павильоны. Губернатор оценил, как идет строительство школы с бассейном для 800 учеников в микрорайоне Тундровый. Фундамент и каркас здания полностью готовы. При строительстве использовали системы термостабилизации грунта — он будет охлаждаться горизонтально и вертикально. Сейчас на объекте завершаются фасадные работы, монтаж внутренних перегородок, утепление и гидроизоляция кровли и стен. Начата установка оконных блоков, витражей, уточняют власти.

https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html

https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html

новый уренгой

салехард

ноябрьск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новый уренгой, салехард, ноябрьск, дмитрий артюхов