https://ria.ru/20230817/stavki-1890706231.html
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых - РИА Новости, 17.08.2023
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых
На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:29
2023-08-17T20:29
2023-08-17T20:29
экономика
почта банк
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. Теперь максимальная ставка по вкладу "Горячий сезон" на три месяца составляет 12% годовых, на шесть месяцев – 11%. "Резкое повышение ключевой ставки ЦБ, безусловно, повлечет за собой изменение ставок по вкладам и кредитам. Ставки по всем действующим вкладам останутся без изменений. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10-12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее", - цитирует пресс-служба заместителя президента - председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. Он добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ закладывает предпосылки и для дальнейшего изменения ставок по потребительским кредитам. На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение. Некоторые банки заявили о повышении ставки по вкладам.
https://ria.ru/20230817/sberbank-1890530707.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, почта банк, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Почта банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых
"Почта Банк" увеличил ставки по краткосрочным вкладам до 12 процентов годовых
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка.
Теперь максимальная ставка по вкладу "Горячий сезон" на три месяца составляет 12% годовых, на шесть месяцев – 11%.
"Резкое повышение ключевой ставки ЦБ
, безусловно, повлечет за собой изменение ставок по вкладам и кредитам. Ставки по всем действующим вкладам останутся без изменений. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10-12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее", - цитирует пресс-служба заместителя президента - председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.
Он добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ закладывает предпосылки и для дальнейшего изменения ставок по потребительским кредитам.
На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение. Некоторые банки заявили о повышении ставки по вкладам.
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам