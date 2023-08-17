Рейтинг@Mail.ru
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/stavki-1890706231.html
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых - РИА Новости, 17.08.2023
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых
На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:29
2023-08-17T20:29
экономика
почта банк
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_0:310:2930:1958_1920x0_80_0_0_a7a3a3d49548d082054b506db14a08ff.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. Теперь максимальная ставка по вкладу "Горячий сезон" на три месяца составляет 12% годовых, на шесть месяцев – 11%. "Резкое повышение ключевой ставки ЦБ, безусловно, повлечет за собой изменение ставок по вкладам и кредитам. Ставки по всем действующим вкладам останутся без изменений. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10-12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее", - цитирует пресс-служба заместителя президента - председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. Он добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ закладывает предпосылки и для дальнейшего изменения ставок по потребительским кредитам. На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение. Некоторые банки заявили о повышении ставки по вкладам.
https://ria.ru/20230817/sberbank-1890530707.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_192130f1294da076da9c54b412353578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, почта банк, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Почта банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых

"Почта Банк" увеличил ставки по краткосрочным вкладам до 12 процентов годовых

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Банкоматы "Почта Банка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка.
Теперь максимальная ставка по вкладу "Горячий сезон" на три месяца составляет 12% годовых, на шесть месяцев – 11%.
"Резкое повышение ключевой ставки ЦБ, безусловно, повлечет за собой изменение ставок по вкладам и кредитам. Ставки по всем действующим вкладам останутся без изменений. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10-12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее", - цитирует пресс-служба заместителя президента - председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.
Он добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ закладывает предпосылки и для дальнейшего изменения ставок по потребительским кредитам.
На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение. Некоторые банки заявили о повышении ставки по вкладам.
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Вчера, 08:04
 
ЭкономикаПочта банкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ипотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала