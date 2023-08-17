https://ria.ru/20230817/stavki-1890706231.html

"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых

"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых - РИА Новости, 17.08.2023

"Почта Банк" поднял ставки по вкладам до 12 процентов годовых

На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:29

2023-08-17T20:29

2023-08-17T20:29

экономика

почта банк

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_0:310:2930:1958_1920x0_80_0_0_a7a3a3d49548d082054b506db14a08ff.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. На фоне повышения ключевой ставки Почта Банк увеличил ставки по краткосрочным вкладам на 2-4 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. Теперь максимальная ставка по вкладу "Горячий сезон" на три месяца составляет 12% годовых, на шесть месяцев – 11%. "Резкое повышение ключевой ставки ЦБ, безусловно, повлечет за собой изменение ставок по вкладам и кредитам. Ставки по всем действующим вкладам останутся без изменений. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе наибольшее влияние это окажет на краткосрочные вклады на 3-6 месяцев, ставки по которым могут вырасти до 10-12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее", - цитирует пресс-служба заместителя президента - председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. Он добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ закладывает предпосылки и для дальнейшего изменения ставок по потребительским кредитам. На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12 процентов годовых. А в случае усиления проинфляционных рисков возможно и дальнейшее ее увеличение. Некоторые банки заявили о повышении ставки по вкладам.

https://ria.ru/20230817/sberbank-1890530707.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, почта банк, центральный банк рф (цб рф), ипотека