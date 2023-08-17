https://ria.ru/20230817/ssha-1890613242.html

Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского

Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского - РИА Новости, 17.08.2023

Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского

США пренебрегают интересами американских граждан, вливая все больше денег в Украину, заявил глава "Фонда наследия" Кевин Робертс в интервью The Hill. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:52

2023-08-17T13:52

2023-08-17T14:32

в мире

украина

киев

специальная военная операция на украине

джо байден

сша

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США пренебрегают интересами американских граждан, вливая все больше денег в Украину, заявил глава "Фонда наследия" Кевин Робертс в интервью The Hill."Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона", — отметил он.По словам Робертса, недавние попытки киевского режима атаковать Москву с помощью БПЛА доказывают: Украина не защищает свой суверенитет, а стремится наносить удары по российской территории, что грозит ядерной войной.Сами американцы сыты Украиной по горло, а доводы в ее поддержку звучат все менее убедительно, добавил глава фонда.Тем не менее глава Белого дома Джо Байден даже не рассматривает вариант мирных переговоров или прекращения финансирования режима Зеленского, резюмировал Робертс.

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html

https://ria.ru/20230816/gavayi-1890376682.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, джо байден, сша