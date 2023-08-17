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Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 17.08.2023 (обновлено: 14:32 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ssha-1890613242.html
Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского
Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского - РИА Новости, 17.08.2023
Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского
США пренебрегают интересами американских граждан, вливая все больше денег в Украину, заявил глава "Фонда наследия" Кевин Робертс в интервью The Hill. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:52
2023-08-17T14:32
в мире
украина
киев
специальная военная операция на украине
джо байден
сша
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США пренебрегают интересами американских граждан, вливая все больше денег в Украину, заявил глава "Фонда наследия" Кевин Робертс в интервью The Hill."Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона", — отметил он.По словам Робертса, недавние попытки киевского режима атаковать Москву с помощью БПЛА доказывают: Украина не защищает свой суверенитет, а стремится наносить удары по российской территории, что грозит ядерной войной.Сами американцы сыты Украиной по горло, а доводы в ее поддержку звучат все менее убедительно, добавил глава фонда.Тем не менее глава Белого дома Джо Байден даже не рассматривает вариант мирных переговоров или прекращения финансирования режима Зеленского, резюмировал Робертс.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
https://ria.ru/20230816/gavayi-1890376682.html
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в мире, украина, киев, джо байден, сша
В мире, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, США
Пришло время. В США заговорили о роковом решении для Зеленского

Глава "Фонда наследия": США должны перестать финансировать Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США пренебрегают интересами американских граждан, вливая все больше денег в Украину, заявил глава "Фонда наследия" Кевин Робертс в интервью The Hill.
"Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона", — отметил он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене
14 августа, 21:34
По словам Робертса, недавние попытки киевского режима атаковать Москву с помощью БПЛА доказывают: Украина не защищает свой суверенитет, а стремится наносить удары по российской территории, что грозит ядерной войной.
Сами американцы сыты Украиной по горло, а доводы в ее поддержку звучат все менее убедительно, добавил глава фонда.
Тем не менее глава Белого дома Джо Байден даже не рассматривает вариант мирных переговоров или прекращения финансирования режима Зеленского, резюмировал Робертс.
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