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Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки - РИА Новости, 17.08.2023
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13:44 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890610375.html
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки - РИА Новости, 17.08.2023
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки
Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:44
2023-08-17T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 349 танков и других боевых бронированных машин.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки

МО РФ: ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 украинских дронов за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 349 танков и других боевых бронированных машин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 августа, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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