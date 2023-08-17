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Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки - РИА Новости, 17.08.2023
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки
Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:44
2023-08-17T13:44
2023-08-17T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 349 танков и других боевых бронированных машин.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки
МО РФ: ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 украинских дронов за сутки