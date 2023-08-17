https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890610375.html

Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки

Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки - РИА Новости, 17.08.2023

Российская ПВО перехватила снаряд HIMARS и уничтожила 18 дронов за сутки

Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:44

2023-08-17T13:44

2023-08-17T13:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 349 танков и других боевых бронированных машин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины