https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890606149.html

На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ

На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023

На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ

Войска Украины потеряли на Донецком направлении за сутки до 310 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:29

2023-08-17T13:29

2023-08-17T13:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Донецком направлении за сутки до 310 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.Там отметили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск "Южная" в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки войск Украины в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка ДНР.Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)