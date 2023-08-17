https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890606149.html
На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ
На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ
Войска Украины потеряли на Донецком направлении за сутки до 310 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:29
2023-08-17T13:29
2023-08-17T13:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Донецком направлении за сутки до 310 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.Там отметили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск "Южная" в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки войск Украины в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка ДНР.Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ
МО РФ: Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 310 военнослужащих