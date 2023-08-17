https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890553689.html

Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 17.08.2023

Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:57

2023-08-17T10:57

2023-08-17T10:57

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884449135_353:259:3072:1789_1920x0_80_0_0_722ed7e0030901e3bde3b62f5cc3ce3d.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20 боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в зоне островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения. На Каховском направлении уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем, 3 боевика ВСУ ликвидированы", - сказал собеседник агентства.Также, по его словам, под Херсоном, артиллерией и дронами уничтожены две лодки с 7 украинскими боевиками, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с 6 боевиками и позиция одного из подразделений украинской армии, где уничтожены 5 боевиков.

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф