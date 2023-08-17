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Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/spetsoperatsiya-1890553689.html
Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 17.08.2023
Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:57
2023-08-17T10:57
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20 боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; в зоне островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения. На Каховском направлении уничтожена САУ 2С3 &quot;Акация&quot; с боекомплектом и экипажем, 3 боевика ВСУ ликвидированы&quot;, - сказал собеседник агентства.Также, по его словам, под Херсоном, артиллерией и дронами уничтожены две лодки с 7 украинскими боевиками, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с 6 боевиками и позиция одного из подразделений украинской армии, где уничтожены 5 боевиков.
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безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили украинские гаубицы "Акация" и Д-30 под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20 боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в зоне островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения. На Каховском направлении уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем, 3 боевика ВСУ ликвидированы", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, под Херсоном, артиллерией и дронами уничтожены две лодки с 7 украинскими боевиками, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с 6 боевиками и позиция одного из подразделений украинской армии, где уничтожены 5 боевиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 августа, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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