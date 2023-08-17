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Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 17.08.2023
Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:57
2023-08-17T10:57
2023-08-17T10:57
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за прошедшие сутки в Херсонской области украинские гаубицу Д-30, самоходную гаубицу САУ 2С3 "Акация" и более 20 боевиков, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в зоне островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения. На Каховском направлении уничтожена САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем, 3 боевика ВСУ ликвидированы", - сказал собеседник агентства.Также, по его словам, под Херсоном, артиллерией и дронами уничтожены две лодки с 7 украинскими боевиками, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с 6 боевиками и позиция одного из подразделений украинской армии, где уничтожены 5 боевиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Источник: российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили украинские гаубицы "Акация" и Д-30 под Херсоном