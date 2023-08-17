https://ria.ru/20230817/sotrudnichestvo-1890590651.html
Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с Китаем
Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:35
2023-08-17T12:35
2023-08-17T12:35
белоруссия
китай
александр лукашенко
ли шанфу
виктор хренин
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран. "Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу, который накануне прибыл с визитом в Белоруссию. Слова белорусского президента приводит телеграм-канал "Пул Первого"Лукашенко обратил внимание на то, что ситуация в мире нестабильная. "К сожалению, не по нашей вине, мир сегодня абсолютно нестабилен. Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают", - сказал белорусский президент. Вместе с тем он заметил, что свою политику Белоруссия основывает на сильной экономике, мощной дипломатии. "И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей. И прежде всего Российскую Федерацию и Китай", - заявил Лукашенко. Он отметил, что для Ли Шанфу нынешний визит в Белоруссию первый. "Надеюсь, не последний. Очень важен для нашей Беларуси", - сказал президент. Министр обороны Китая уже провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хренином. Визит китайского министра продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855009783.html
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белоруссия, китай, александр лукашенко, ли шанфу, виктор хренин
Белоруссия, Китай, Александр Лукашенко, Ли Шанфу, Виктор Хренин
Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с Китаем
Лукашенко: военное сотрудничество с Китаем не направлено против третьих стран
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество республики с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран.
"Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу
, который накануне прибыл с визитом в Белоруссию. Слова белорусского президента приводит телеграм-канал "Пул Первого"
Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая
Лукашенко обратил внимание на то, что ситуация в мире нестабильная. "К сожалению, не по нашей вине, мир сегодня абсолютно нестабилен. Проходят очень мощные турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают", - сказал белорусский президент.
Вместе с тем он заметил, что свою политику Белоруссия основывает на сильной экономике, мощной дипломатии. "И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей. И прежде всего Российскую Федерацию и Китай", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что для Ли Шанфу нынешний визит в Белоруссию первый. "Надеюсь, не последний. Очень важен для нашей Беларуси", - сказал президент.
Министр обороны Китая уже провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хренином
. Визит китайского министра продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина